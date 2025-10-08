Contrato por USD 1.000.000: las cláusulas y condiciones que firmó Espert con Fred Machado

A pocos días de su candidatura presidencial en 2019, José Luis Espert firmó un contrato de “locación de servicios” por un millón de dólares con Federico “Fred” Machado , el empresario argentino que será extraditado a Estados Unidos , donde será juzgado por narcotráfico y lavado de dinero .

Fred Machado reveló detalles de una reunión con José Luis Espert y un mendocino: quién es

El acuerdo, fechado el 7 de junio de 2019 , fue firmado 15 días antes de que Espert se presentara formalmente como candidato a presidente. Según documentos obtenidos por La Nación, el contrato estipulaba el pago de US$100.000 al momento de la firma y nueve cuotas mensuales consecutivas del mismo monto pagadas mediante trasferencia bancaria.

Machado firmó el contrato como representante de Minas del Pueblo , la empresa guatemalteca bajo investigación judicial y posteriormente intervenida por la justicia estadounidense.

El documento señala que Espert debía brindar "análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento de la empresa a tres años" . Sin embargo, el acuerdo se firmó mientras el economista se encontraba en plena carrera electoral .

Ese mismo año, Machado financió parte de la campaña de Espert con vuelos en avión privado, al menos 36, según la Justicia, y una camioneta a su disposición. Según el empresario, también cubrió gastos adicionales por “ 100 o 150 lucas ” en “comidas, hoteles y aviones” , ninguno de los cuales fue declarado como gasto de campaña.

La semana pasada, Espert reconoció haber cobrado US$200.000 en 2020 de Minas del Pueblo, pero sostuvo que se trató de un pago posterior al proceso electoral y que el contrato se interrumpió por la pandemia. “Cuando me enteré de que era narco, no le cobré más”, aseguró.

Espert Espert figura como receptor de 200.000 dólares en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude. Perfil

No obstante, el contrato firmado por ambas partes, con firma certificada por un escribano público el 19 de junio de 2019, apenas tres días antes de su inscripción como precandidato, detalla pagos mensuales en dólares durante la segunda mitad de 2019, periodo en el que Espert ya estaba en campaña.

Las cláusulas y las condiciones del contrato

El contrato establecía un plazo de 12 meses, prorrogable por acuerdo mutuo, y detallaba que los pagos debían realizarse dentro de los primeros cinco días de cada mes, sin posibilidad de suspensión “por fuerza mayor o disposición estatal”.

Además, las partes acordaron que ante cualquier controversia, las partes acordaban someterse a “la competencia de los Tribunales Ordinarios de New York, de los Estados Unidos de América”.

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019 José Luis Espert junto a Nazareno Etchepar en 2019. Archivo

El documento también contemplaba que, en caso de incumplimiento, Machado podía reclamar la devolución de las sumas pagadas y los daños y perjuicios.

“Para el caso de que el prestador (Espert), no finalice el trabajo en el plazo establecido y no hubiere acuerdo en la prórroga del plazo facultará al comitente [Machado] a requerir al prestados a que de cumplimiento a su obligación dentro de los próximos (30) treinta días, vencidos los cuales sin que haya satisfecho su prestación quedará resuelto el contrato, pudiendo reclamar el comitente la devolución de las sumas entregadas y los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de el prestador”, señala el contrato.

Respecto a esta cláusula, Espert en su descargo dijo que el contrato no avanzó ni devolvió el dinero porque debía viajar para conocer la minera y la pandemia se lo impidió.

Qué dijo José Luis Espert

El excandidato de La Libertad Avanza sostuvo en un video que subió en las redes sociales que el contrato correspondía a un trabajo profesional como economista y no a un aporte de campaña.

"Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Le dije que me interesaba, pero que tendría que esperar al fin del proceso electoral para volver a la actividad profesional", señaló.

Embed Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

Luego relató: "Ese mismo año, competí en las elecciones presidenciales y perdí como en la guerra, y entonces volví a mi actividad privada. En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información para emprender el trabajo acordado. A principios de febrero de este año, reitero, terminada la elección y totalmente dedicado a mi actividad privada de consultor, recibí un adelanto en virtud de ese contrato".

Días después, el sábado, antes de bajarse de las elecciones, declaró en Radio Mitre: "Yo firmé ese contrato en 2019, antes de ser candidato a presidente y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debería haber viajado".

"Después, cuando me entero de que es narco, digo: ‘Andá a cagar, no te agarro un mango más", dijo y sumó: "Yo ya había hecho una parte bastante gorda del trabajo".

Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial Perfil

Sin embargo, los registros bancarios y el contenido del contrato contradicen parte de su versión, al detallar que los primeros pagos debían realizarse mientras él ya competía en las elecciones presidenciales: 100.000 dólares “dentro de los primeros cinco días de cada mes”.

Machado, por su parte, confirmó la existencia del contrato y la relación económica con Espert, quien tras el escándalo renunció a su candidatura y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.