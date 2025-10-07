Aseguran que el Gobierno sabía que Fred Machado financió la campaña de José Luis Espert

El Ministerio de Seguridad de la Nación había informado a Estados Unidos sobre los vínculos del empresario narco con la política argentina. Los detalles.

Este martes surgió un informe de las autoridades estadounidenses sobre el caso de Federico “Fred” Machado, que lo vincula a José Luis Espert. Desde Estados Unidos señalaron que el Gobierno argentino estaba al tanto de los aportes de Machado a la campaña de Espert en 2019.

En 2021, la Homeland Security de Estados Unidos le consultó a las autoridades argentinas por información sobre Fred Machado, ya que estaba imputado por una gran cantidad de delitos en ese país. Frente a ese requerimiento, el Ministerio de Seguridad respondió con dos informes oficiales que describían las actividades del empresario y de la organización a la que pertenecía.

Según el reporte de La Nación, esos informes se señalaba que Machado estaba vinculado a cuatro aviones cuyos registros habían sido alterados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa.

Embed En LN+ confirmaron que el Ministerio de Seguridad hace 4 años que sabe que el narco Fred Machado le financió la campaña de 2019 a Espert. Cristina Pérez se quedó helada, hizo una consulta por celular y terminó disparándole a Bullrich. Avanza el derrumbe del régimen de Milei. pic.twitter.com/ZsaotzkHU2 — César Biondini (@BiondiniCesar) October 8, 2025 Los informes, que fueron hechos en 2021 y 2022, señalan una serie de operaciones vinculadas al empresario:

Diciembre de 2018: un avión se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa. De acuerdo al informe, la aeronave pertenecía a la organización de Machado.

Marzo de 2019: otro avión cayó en México con 1.215 kilos de cocaína, vinculado al mismo grupo.

Enero de 2020: una aeronave fue interceptada en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína, país en el que Machado realizaba inversiones.

Febrero de 2020: un nuevo avión fue retenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína a bordo.