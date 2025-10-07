Aseguran que el Gobierno sabía que Fred Machado financió la campaña de José Luis Espert

Este martes surgió un informe de las autoridades estadounidenses sobre el caso de Federico “Fred” Machado, que lo vincula a José Luis Espert. Desde Estados Unidos señalaron que el Gobierno argentino estaba al tanto de los aportes de Machado a la campaña de Espert en 2019.
En 2021, la Homeland Security de Estados Unidos le consultó a las autoridades argentinas por información sobre Fred Machado, ya que estaba imputado por una gran cantidad de delitos en ese país. Frente a ese requerimiento, el Ministerio de Seguridad respondió con dos informes oficiales que describían las actividades del empresario y de la organización a la que pertenecía.
Según el reporte de La Nación, esos informes se señalaba que Machado estaba vinculado a cuatro aviones cuyos registros habían sido alterados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa.
Los informes, que fueron hechos en 2021 y 2022, señalan una serie de operaciones vinculadas al empresario:
Estas operaciones ya eran seguidas de cerca por la Justicia de Estados Unidos, que tenía bajo investigación al empresario argentino por su presunta relación con el narcotráfico internacional.
Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad argentino informó a Estados Unidos que Machado había financiado la campaña política de José Luis Espert, aportando fondos y facilitando transporte aéreo.
Fred Machado detenido por la Policía Federal.
Siguiendo al citado medio, los reportes también señalaban que el empresario había construido múltiples vínculos políticos y empresariales en el país. Esto otorga mayor relevancia a la advertencia temprana de las autoridades argentinas y podría interpretarse como la insistencia de la ministra Patricia Bullrich para que José Luis Espert de explicaciones públicas cuando el caso salió a la luz.
Cabe recordar que Machado es un empresario de origen argentino, que será extraditado en los próximos días a Estados Unidos. Esta medida se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitara tal solicitud desde aquel país. En EE.UU. se lo acusa de narcotráfico y fraude.
Por su parte, Espert debió bajarse de la campaña para las próximas elecciones, como consecuencia del escándalo que se originó por su vínculo con Machado. También renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.