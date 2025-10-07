7 de octubre de 2025 - 22:55

Aseguran que el Gobierno sabía que Fred Machado financió la campaña de José Luis Espert

El Ministerio de Seguridad de la Nación había informado a Estados Unidos sobre los vínculos del empresario narco con la política argentina. Los detalles.

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes surgió un informe de las autoridades estadounidenses sobre el caso de Federico “Fred” Machado, que lo vincula a José Luis Espert. Desde Estados Unidos señalaron que el Gobierno argentino estaba al tanto de los aportes de Machado a la campaña de Espert en 2019.

Leé además

Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Detuvieron a Fred Machado en Río Negro y comenzará el proceso de extradición a Estados Unidos

Por Redacción Sociedad
La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt deberá encabezar la boleta de LLA

La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA en reemplazo de Espert y no Santilli

Por Redacción Política

En 2021, la Homeland Security de Estados Unidos le consultó a las autoridades argentinas por información sobre Fred Machado, ya que estaba imputado por una gran cantidad de delitos en ese país. Frente a ese requerimiento, el Ministerio de Seguridad respondió con dos informes oficiales que describían las actividades del empresario y de la organización a la que pertenecía.

Según el reporte de La Nación, esos informes se señalaba que Machado estaba vinculado a cuatro aviones cuyos registros habían sido alterados para facilitar el tráfico de cocaína de cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa.

Embed

Los informes, que fueron hechos en 2021 y 2022, señalan una serie de operaciones vinculadas al empresario:

  • Diciembre de 2018: un avión se estrelló en Venezuela con 1.200 kilos de cocaína del cártel de Sinaloa. De acuerdo al informe, la aeronave pertenecía a la organización de Machado.

  • Marzo de 2019: otro avión cayó en México con 1.215 kilos de cocaína, vinculado al mismo grupo.

  • Enero de 2020: una aeronave fue interceptada en Guatemala con 1.700 kilos de cocaína, país en el que Machado realizaba inversiones.

  • Febrero de 2020: un nuevo avión fue retenido en Belice con 2.300 kilos de cocaína a bordo.

Estas operaciones ya eran seguidas de cerca por la Justicia de Estados Unidos, que tenía bajo investigación al empresario argentino por su presunta relación con el narcotráfico internacional.

Frente a ese escenario, el Ministerio de Seguridad argentino informó a Estados Unidos que Machado había financiado la campaña política de José Luis Espert, aportando fondos y facilitando transporte aéreo.

Fred Machado detenido por la Policía Federal.
Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Fred Machado detenido por la Policía Federal.

Siguiendo al citado medio, los reportes también señalaban que el empresario había construido múltiples vínculos políticos y empresariales en el país. Esto otorga mayor relevancia a la advertencia temprana de las autoridades argentinas y podría interpretarse como la insistencia de la ministra Patricia Bullrich para que José Luis Espert de explicaciones públicas cuando el caso salió a la luz.

Cabe recordar que Machado es un empresario de origen argentino, que será extraditado en los próximos días a Estados Unidos. Esta medida se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habilitara tal solicitud desde aquel país. En EE.UU. se lo acusa de narcotráfico y fraude.

Por su parte, Espert debió bajarse de la campaña para las próximas elecciones, como consecuencia del escándalo que se originó por su vínculo con Machado. También renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El empresario Fred Machado

La Corte habilitó la extradición de Fred Machado a EE.UU. y ahora Milei define si la concede

Por Redacción Política
Fred Machado aportó a la campaña de Espert en 2019.

Fred Machado reveló detalles de una reunión con José Luis Espert y un mendocino: quién es

Por Redacción Política
José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

Fred Machado reveló un supuesto pedido de Espert: "¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?"

Por Redacción Política
Habló Francos tras la renuncia de Espert: Su vínculo con Machado estaba perjudicando las propuestas de libertad.

Habló Francos tras la renuncia de Espert: "Su vínculo con Machado estaba perjudicando las propuestas políticas"

Por Redacción Política