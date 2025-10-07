Detuvieron a Fred Machado en Río Negro y comenzará el proceso de extradición a Estados Unidos

El empresario Federico “Fred” Machado fue detenido por la Policía Federal en su vivienda de Viedma, Río Negro, tras la orden de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, restan detalles para que Machado enfrente cargos por narcotráfico y fraude.

El Gobierno nacional, por su parte, confirmó que comenzó con los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar su envío a Estados Unidos, donde será juzgado.

“Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico” , indicó Presidencia en un comunicado.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al domicilio del empresario, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1 que une Viedma con el balneario El Cóndor, para proceder a su arresto y posterior traslado al juzgado, según pudo confirmar Noticias Argentinas de fuentes policiales.

La decisión del máximo tribunal, comunicada este martes, declaró “procedente” el pedido de extradición solicitado por la justicia norteamericana. Con ese fallo, la Corte dejó la definición final en manos del Poder Ejecutivo, que ahora instruyó a la Cancillería para avanzar con las gestiones formales.

“El Juzgado Federal n° 2 de Neuquén resolvió declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser juzgado”, señala el escrito judicial.

Asimismo, solicitó seguridades al “Estado Requirente que se computará el tiempo de privación de libertad que demande este proceso, como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso que motivó el requerimiento”, se añadió en el documento.

El empresario Fred Machado El empresario Fred Machado Gentileza

En el mismo se agregó: “Asimismo, se le hará saber el estado de salud de Machado para que tenga en cuenta dicha situación en aplicación de sus procedimientos legales, en pos de garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral del requerido y evitar que en el futuro sea sometido a penas o tratos que –en su particular situación psico-psiquiátrica- podrían constituir tortura o tratos crueles”.

Comunicado del Gobierno argentino

El Gobierno “ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, indicó la administración de Javier Milei.

El Presidente instruyó a “la Cancillería, a la Secretaria Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la ley”.