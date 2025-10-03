3 de octubre de 2025 - 22:33

José Luis Espert resiste y asegura que no se baja de su candidatura

Javier Milei recibió al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza después de que se confirmara que recibió U$D 200 mil de un empresario acusado de narcotráfico.

Milei reunió a su gabinete, fue visitado por Espert, y el escribió un tuit a Elon Musk (Redes sociales).
Milei reunió a su gabinete, fue visitado por Espert, y el escribió un tuit a Elon Musk (Redes sociales).

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei recibió hoy al diputado nacional y primer candidato por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio de la polémica por su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, denunciado por narcotráfico.

Leé además

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU 

Diputados: la oposición convocó a una sesión para remover a Espert de Presupuesto y reformar los DNU

Por Redacción Política
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la situación del diputado José Luis Espert.

Adorni respaldó a Espert pero advirtió: "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"

Por Redacción Política

Así lo supo Noticias Argentinas de fuentes oficiales, luego de una jornada de alta tensión en Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado recibió esta noche en la quinta presidencial a Espert en medio de fuertes versiones sobre que sería dado de baja de la nómina oficialista en el principal distrito electoral del país.

Sin embargo, Espert publicó un tuit en el que confirmó que sigue: “No me bajo nada”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974281955639504922&partner=&hide_thread=false

La situación del actual presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados se complicó a medida que avanzó la semana, hasta llegar a una instancia crítica.

Las explicaciones que brindó Espert no fueron satisfactorias para el PRO ni para parte del círculo oficialista, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que expresaron sus dudas en público.

“Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, publicó Espert en su cuenta de X, al responder un mensaje al periodista Eduardo Feinnman.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

José Luis Espert afirmó que los 200.000 dólares fueron un adelanto por un trabajo de consultoría privada y acusó a Juan Grabois de montar una “campaña sucia”.

José Luis Espert admitió pagos de una empresa de Fred Machado, pero no para su campaña

Por Redacción Política
José Luis Espert

Crece la polémica por José Luis Espert: advierten que tuvo "apoyo peronista" en su campaña de 2021

Por Redacción Política
Lilia Lemoine junto a José Luis Espert

Lilia Lemoine salió a explicar sus publicaciones donde decía que a Espert "lo bancaba un narco"

Por Redacción Política
Espert se reunió con Javier Milei y Santiago Caputo este jueves en Casa Rosada.

El "vínculo narco" de Espert golpea a Milei: continúa la imagen digital negativa, según consultora

Por Redacción Política