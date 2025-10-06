Tras bajar su candidatura, José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

El diputado nacional José Luis Espert , ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) , presentó este lunes su renuncia a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un día después de anunciar que no competirá en las elecciones legislativas de octubre.

La decisión se conoció luego de que Espert le comunicara al presidente Javier Milei su declinación como candidato, la cual fue aceptada por el mandatario. Desde Casa Rosada lo calificaron como "un gesto noble" .

En una carta enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem , el libertario anunció: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa ".

El miércoles la oposición pretendía su salida por su presunto vínculo con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos, sin embargo, el oficialismo se adelantó para tratar de descomprimir la situación a 20 días de las elecciones .

El presidente Javier Milei ayer en una entrevista con LN+ dijo que ya tiene pensado a su sucesor en la Comisión de Presupuesto y Hacienda: "Bertie" Benegas Lynch .

Alberto "Bertie" Benegas Lynch. Gentileza: TN. Alberto "Bertie" Benegas Lynch, el candidato a la presidencia de la comisión que impulsa el oficialismo.

Renunció Espert a su candidatura

En la tarde de ayer, José Luis Espert confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su posteo, el economista no solo oficializó su salida, sino que acusó una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", detalló Espert en su publicación vía X, confirmando así el adelanto presidencial.

Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

El comunicado de Espert, cargado de críticas hacia quienes lo vincularon con el empresario Fred Machado, calificó el escándalo como un "despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando".

El ahora excandidato libertario afirmó que no tiene "nada que ocultar" y prometió demostrar su inocencia "ante la Justicia, sin fueros ni privilegios". Además desafió a quienes lo juzgaron: "El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país".

El legislador también le habló a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA). Espert les pidió que "no se dejen psicopatear". Y añadió: "Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro".

Para cerrar, el economista aseguró que "El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo". "Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert", se despidió. Días atrás, el excandidato libertario había llorado en una entrevista televisiva responsabilizando a Juan Grabois por la denuncia en su contra.

Además había asegurado que "no me bajo nada" de su postulación. Frente a ese escenario, y tras el respaldo del Gobierno (principalmente de Javier Milei) su decisión sorprendió a todos este domingo.