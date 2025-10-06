Las primeras declaraciones de Santilli como candidato en reemplazo de Espert: "Me tomó por sorpresa"

El diputado del PRO, Diego Santilli, asumirá la candidatura como primer postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, luego de que el economista José Luis Espert decidiera declinar su participación en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Santilli reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa:
“Me toca asumir la responsabilidad. Me tomó por sorpresa. Estaba en tercer lugar, acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”, expresó el legislador.
De esta manera, el exvicejefe de Gobierno porteño y exministro de Seguridad de la Ciudad encabezará la lista oficialista en el principal distrito electoral del país, en un contexto donde el espacio busca consolidar su representación en el Congreso de la Nación.
La renuncia de Espert, uno de los aliados clave del presidente Javier Milei en la Cámara baja, reconfigura el armado electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires y abre una nueva etapa en la estrategia legislativa del oficialismo rumbo a los comicios.