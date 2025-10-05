5 de octubre de 2025 - 22:11

Juan Grabois tras la baja de José Luis Espert: "¿Hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?"

El dirigente social acusó al Gobierno de “encubrir” a Espert. "Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor", aseguró.

Juan Grabois cuestionó la tardía decisión de José Luis Espert.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Juan Grabois apuntó nuevamente contra el Gobierno de Javier Milei, tras conocerse que José Luis Espert a renunció a a su candidatura como diputado. El dirigente social aprovechó para acusar al presidente en sus redes sociales por la tardía decisión.

Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Espert ya tiene reemplazo por Ley Electoral: advierten que no habría tiempo para reimprimir boletas

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Javier Milei justificó el "paso al costado" de José Luis Espert: "El kirchnerismo montó una operación"

Por Redacción Política

"Contala como quieras Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad", comenzó diciendo Grabois en su posteo en la red X. Y cuestionó: "Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una 'opereta', sos cobarde y garca; Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora, ¿no será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?".

Respecto a la mención a "Onetto" alude al actual Secretario de Medios de la Nación, Eduardo Serenellini, exgerente de la empresa minera por la que Espert habría cobrado los US$200.000.

Juan Grabois: “Un narco menos”

Cabe recordar que Grabois fue quien impulsó la denuncia que vinculó a Espert con el empresario Fred Machado. Ahora, el dirigente social fue más allá y puso en duda la continuidad de Espert como figura pública en el Congreso: "Me pregunto también, si no corresponde que sea candidato: ¿corresponde que sea presidente de la comisión de presupuesto?, ¿corresponde que sea diputado de la Nación?".

Y agregó: "No se te ocurra hacerle perder a los argentinos 15.000 millones de pesos para imprimir las boletas de nuevo", sostuvo, en referencia al presupuesto necesario para la reimpresión de boletas electorales. El referente del Frente Patria Grande concluyó su mensaje con un tono victorioso: "Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor; Por ahora, un narco menos y un poco más de justicia. El miedo se contagia, el coraje también".

