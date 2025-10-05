Juan Grabois tras la baja de José Luis Espert: "¿Hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?"

El dirigente social acusó al Gobierno de “encubrir” a Espert. "Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor", aseguró.

Juan Grabois apuntó nuevamente contra el Gobierno de Javier Milei, tras conocerse que José Luis Espert a renunció a a su candidatura como diputado. El dirigente social aprovechó para acusar al presidente en sus redes sociales por la tardía decisión.

"Contala como quieras Milei, pero nuevamente se sabe quiénes mintieron y quiénes dijimos verdad", comenzó diciendo Grabois en su posteo en la red X. Y cuestionó: "Porque si Espert estaba limpio y lo bajaste por una 'opereta', sos cobarde y garca; Pero todos sabemos que estaba sucio y lo cubriste hasta ahora, ¿no será que hay un triángulo narco Espert-Onetto-Milei?".

Respecto a la mención a "Onetto" alude al actual Secretario de Medios de la Nación, Eduardo Serenellini, exgerente de la empresa minera por la que Espert habría cobrado los US$200.000.

Cabe recordar que Grabois fue quien impulsó la denuncia que vinculó a Espert con el empresario Fred Machado. Ahora, el dirigente social fue más allá y puso en duda la continuidad de Espert como figura pública en el Congreso: "Me pregunto también, si no corresponde que sea candidato: ¿corresponde que sea presidente de la comisión de presupuesto?, ¿corresponde que sea diputado de la Nación?".