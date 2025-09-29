Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois presentó el viernes pasado una demanda penal contra el legislador de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert . Lo acusa de haber recibido presuntamente en febrero del 2020 fondos por 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado.

Quién es el narco que vinculan a José Luis Espert y qué se sabe de su cuestionado vínculo

Cabe mencionar que Machado se encuentra detenido con prisión domiciliaria en el país y con pedido de extradición de Estados Unidos en una causa por narcotráfico y lavado de dinero . Tras difundirse la noticia, desde la oposición apuntaron contra el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, y ahora candidato a diputado nacional por LLA.

El escrito presentado por el líder de Patria Grande señala que los fondos mencionados son “ provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EE.UU. por el delito de trafico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos y configuran por lo tanto el delito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del Código Penal”.

Ante la denuncia de Grabois se abrió una causa que por sorteo recayó en el juzgado de Lino Mirabelli . La presentación se basa en la acusación del Fiscal Federal del Distrito Judicial Este de Texas, Ernest González, en una causa contra “Fred” Machado, y se nutre de los aportes de investigaciones periodísticas publicadas por los periodistas Sebastián Lacunza (El diarioAR) y Rodis Recalt (Perfil).

" Los vínculos entre Espert y esta organización criminal se gestaron con anterioridad a esta transferencia de dinero y fue en el marco de la campaña presidencial que afrontó el actual diputado nacional en el año 2019, para la cual también le facilitaron aviones y una camioneta blindada de alta gama", apunta la denuncia del referente peronista.

Además se detalla que el monto de los 200.000 dólares figura en un "libro contable secreto" de Machado y su principal socia en estas maniobras, Debra Mercer-Erwin (condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos) en una nómina bajo el nombre de Espert. Esto habría sido utilizado por la fiscal de Texas como prueba documental en la causa.

Según la investigación de Lacunza, la relación entre Espert y Machado comenzó en marzo de 2019 en una reunión realizada en el aeropuerto de San Fernando, luego de que el economista anunciara que iba a ser candidato presidencial ese mismo año por el frente Despertar.

En aquel encuentro Machado acordó proveer a Espert "un avión con piloto de libre disponibilidad con base operativa en San Fernando, un auto blindado y fondos para la campaña. ¿Cuántos? Espert habría pedido US$ 5 millones, pero lo realmente comprometido vuelve a entrar en un terreno impreciso, según quién sea el consultado, con un piso de US$ 2,5 millones y techos bastante más altos”, detallaba Lacunza en su artículo.

Según trascendió, Espert utilizó ese avión para viajar a Viedma en pos de presentar su libro “La sociedad cómplice”. En la apertura de ese evento incluso le agradeció a Fred Machado “por el excelente vuelo que hemos tenido”. Entre los asistentes a la presentación del libro estaban Machado y Claudio Alberto “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano y señalado por Grabois como “prestanombre/socio de Machado en Argentina”.

Cicarelli es además pareja de la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien estuvo detenida en los Estados Unidos por tener medio kilo de cocaína en un aeropuerto, recordó el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en su escrito.

Por otra parte, de acuerdo a lo que reconstruyó Grabois en su denuncia, Machado entregó a Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee, registrada por Ciccarelli y que “al momento de la detención de Machado en Argentina en abril de 2021 aún contaba con una cédula azul expedida a nombre de José Luis Espert” y de su jefe de campaña, Nazareno Gabriel Etchepare.

“Según surge de las declaraciones juradas públicas, Espert incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de $29.489.019 en 2022 a $261.965.406 en 2024. Esta progresión -que representa un aumento del 789%- resulta absolutamente desproporcionada en relación con sus ingresos laborales y de rentas declaradas”, destacó Grabois.

Y agregó: “Para resumir, la evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado”.