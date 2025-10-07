7 de octubre de 2025 - 12:43

Fred Machado reveló detalles de una reunión con José Luis Espert y un mendocino: quién es

El empresario Fred Machado, detenido actualmente en el marco de una causa ligada al narcotráfico, aportó 200.000 dólares a la campaña de Espert.

Apareció la primera imagen de José Luis Espert con Fred Machado

Fred Machado aportó a la campaña de Espert en 2019.

Los Andes | Redacción Política
Concretamente, el polémico empresario, quien le dio a Espert al menos 200.000 dólares, además de haber hecho aportes diversos para la campaña del diputado liberal, brindó en Radio Rivadavia detalles de una reunión que tuvo en Buenos Aires para conocer a Rosales que se realizó en el propio departamento del mendocino y en la que participó también el consultor estadounidense Dick Morris, entre otros.

Morris fue asesor de Bill Clinton pero en las últimas elecciones trabajó para Donald Trump. De hecho, el mendocino Rosales participó a fines de 2024 de una reunión en la residencia del presidente de Estados Unidos en Florida. El evento se originó en la “culminación de mi participación en el equipo estratégico de la campaña junto a mi amigo y socio Dick Morris”, indicó en ese momento Rosales a Los Andes.

El mendocino Luis Rosales estuvo junto al presidente electo de EE UU

Volviendo al encuentro de Espert y Rosales de 2019, Machado explicó: "Vamos a la casa de Rosales, llegamos a la casa, estaba Espert, Clarita (por Clara Montero Barré), Dick Morris, un asesor que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40 con un traje viejo, me dijeron que era un tipo que iba para diputado en Provincia de Buenos Aires, dos pibes jovencitos, y estaba esta chica Lilia Lemoine", narró Pacheco. Lemoine era entonces asesora de Espert.

La reunión en el departamento de Rosales, de acuerdo con el testimonio de Machado, duró tres horas y precisamente sirvió para definir que Rosales sería el vice de Espert en la fórmula presidencial de "Despertar", que obtuvo 1,47% de los votos en aquella elección presidencial.

Para Pacheco fue "muy bizarro todo, en un departamento chiquito. Estábamos ahí y a mí me sientan en el centro a ver que opinaba de lo que decía Dick, que era un viejo, un tipo grande, y estaba planificando, me acuerdo, la publicidad", agregó.

La parte más bizarra fue una especie de representación de un spot en el que Lemoine representaba a la república. "La ponían en medio a la Lemoine, que iba y abría las rejas, y decía:'Yo estoy acosada por el Estado y me está liberando la libertad', una cosa así. Una película de Wes Anderson parecía", explicó.

