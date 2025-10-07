Fred Machado reveló detalles de una reunión con José Luis Espert y un mendocino: quién es

El empresario Fred Machado, detenido actualmente en el marco de una causa ligada al narcotráfico, aportó 200.000 dólares a la campaña de Espert.

El consultor mendocino Luis Rosales fue candidato a vicepresidente de José Luis Espert en 2019 y este martes, gracias a un raid de notas que dio el empresario Fred Machado, quedó directamente implicado en la trama que sacude a La Libertad Avanza.

Concretamente, el polémico empresario, quien le dio a Espert al menos 200.000 dólares, además de haber hecho aportes diversos para la campaña del diputado liberal, brindó en Radio Rivadavia detalles de una reunión que tuvo en Buenos Aires para conocer a Rosales que se realizó en el propio departamento del mendocino y en la que participó también el consultor estadounidense Dick Morris, entre otros.

Morris fue asesor de Bill Clinton pero en las últimas elecciones trabajó para Donald Trump. De hecho, el mendocino Rosales participó a fines de 2024 de una reunión en la residencia del presidente de Estados Unidos en Florida. El evento se originó en la “culminación de mi participación en el equipo estratégico de la campaña junto a mi amigo y socio Dick Morris”, indicó en ese momento Rosales a Los Andes.

El mendocino Luis Rosales estuvo junto al presidente electo de EE UU El mendocino Luis Rosales estuvo junto al presidente electo de EE UU Volviendo al encuentro de Espert y Rosales de 2019, Machado explicó: "Vamos a la casa de Rosales, llegamos a la casa, estaba Espert, Clarita (por Clara Montero Barré), Dick Morris, un asesor que hacía encuestas, otro que parecía sacado de una película de los años 40 con un traje viejo, me dijeron que era un tipo que iba para diputado en Provincia de Buenos Aires, dos pibes jovencitos, y estaba esta chica Lilia Lemoine", narró Pacheco. Lemoine era entonces asesora de Espert.

La reunión en el departamento de Rosales, de acuerdo con el testimonio de Machado, duró tres horas y precisamente sirvió para definir que Rosales sería el vice de Espert en la fórmula presidencial de "Despertar", que obtuvo 1,47% de los votos en aquella elección presidencial.