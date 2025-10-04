4 de octubre de 2025 - 18:02

"Estoy roto por dentro": José Luis Espert se quebró al aire y afirmó que usó el avión de Fred Machado

El legislador de La Libertad Avanza (LLA), se mostró conmocionado tras la denuncia de Juan Grabois que lo vincula al empresario Federico "Fred" Machado.

José Luis Espert se quebró al aire en una entrevista y ratificó su candidatura

Las acusaciones han impactado profundamente en el estado anímico del candidato. Este sábado, Espert se quebró al aire durante una entrevista radial, donde manifestó su dolor y bronca.

"La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante", admitió el postulante, antes de descargarse contra el denunciante: “No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de (Juan) Grabois, poniéndome a la par de él: un delincuente”.

El candidato a diputado se refirió al daño personal causado, asegurando estar "visiblemente conmocionado": “Mentalmente estoy con todo, pero por dentro estoy roto por el estrago que el hijo de p... de Grabois hizo con mi nombre y con el de mi familia”.

Luego, Espert retomó el tema de su relación con Machado y, a diferencia de ocasiones anteriores, reconoció haber utilizado el avión del empresario acusado de narcotráfico en más de 17 ocasiones. “En total realizamos 35 vuelos, contando idas y vueltas, lo que equivale a unos 17 viajes a distintos destinos, donde íbamos a presentar el libro o a difundir las ideas de la libertad”, afirmó el candidato.

Ratificación de la candidatura y apoyo de Milei

La denuncia provocó rumores de un retiro inminente de Espert de la contienda electoral, con versiones circulando desde el Gobierno que daban por descontada su baja. Incluso se reportó un "descontento generalizado" dentro de la Casa Rosada por el temor a un "efecto arrastré" negativo en los comicios del 26 de octubre.

Esta tensión forzó una reunión improvisada en Olivos con el Presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, a la que Espert asistió y que, según él, fue solicitada por él mismo.

A pesar de la presión, Espert ratificó que mantendrá su postulación. En un posteo en la red social X y en declaraciones radiales, fue enfático: “No me bajo nada”.

Además, Espert desmintió categóricamente que el Presidente le hubiera sugerido apartarse de la campaña: "Nadie me pidió nada. Estoy haciendo la campaña con total normalidad”.

Enfatizando el respaldo recibido, el candidato libertario sostuvo: “De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al presidente, con el apoyo que el presidente me ha brindado”.

