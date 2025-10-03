Adorni respaldó a Espert pero advirtió: "Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando"

El vocero presidencial, Manuel Adorni , se refirió este viernes a la situación del diputado José Luis Espert , luego del video que el legislador publicó en su cuenta de X para intentar aclarar sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado , acusado de delitos ligados al narcotráfico.

Crece la polémica por José Luis Espert: advierten que tuvo "apoyo peronista" en su campaña de 2021

José Luis Espert admitió pagos de una empresa de Fred Machado, pero no para su campaña

En la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni sostuvo que Espert aún tiene cuentas pendientes por aclarar: “Es probable que haya cosas que ( José Luis Espert ) tenga que seguir explicando y que nosotros sintamos que hay cosas que se deban seguir ampliando. No hay que tenerle miedo a eso”.

El vocero destacó el respaldo público que el presidente Javier Milei expresó a través de las redes sociales y marcó un límite en el debate: “La corrupción existe cuando se han malversado fondos públicos o cuando las arcas estatales se ven perjudicadas por la actitud de un funcionario. No se puede acusar de corrupción en el ámbito privado”.

Sin embargo, enfatizó que el apoyo no exime al legislador de responder: “Cualquier cuestión se la pueden preguntar y las va a explicar dentro de lo que entiendo fue una actividad privada, que igualmente no lo exime de dar explicaciones”.

El mensaje de Adorni llegó después de que Espert difundiera un video de seis minutos en el que aseguró que los 200.000 dólares recibidos en 2019 no provinieron de Machado, sino de una empresa que contrató sus “servicios profesionales” como economista.

Más tarde, el vocero reforzó la idea de transparencia: “Lo que reclamaban el periodismo, la sociedad, la doctora Patricia Bullrich y el doctor Guillermo Francos era eso: que si había cuestiones que no habían tenido claridad, había que darlas. Algo que excede al doctor Espert; cualquiera que esté relacionado con la función pública debe actuar de esa manera”.

Finalmente, aunque evitó hablar en nombre del legislador, Adorni lo desligó de responsabilidades penales: “Si faltan explicaciones se las van a tener que pedir a José Luis (Espert) y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”.

La defensa oficialista se produce luego de que Espert, tras sus primeras declaraciones televisivas en las que no pudo negar los vuelos realizados en aviones vinculados a Machado, acudiera el miércoles a Casa Rosada para ordenar su discurso y preparar el video que difundió en la medianoche.