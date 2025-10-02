Lilia Lemoine salió a explicar sus publicaciones donde decía que a Espert "lo bancaba un narco"

En medio de la controversia que envuelve al diputado nacional José Luis Espert , su colega de bancada, Lilia Lemoine , se vio obligada a dar explicaciones sobre antiguos comentarios suyos.

En esas afirmaciones, señalaba al actual primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires como alguien financiado “por un narco”, justo cuando salió a la luz un presunto aporte de US$200.000 realizado en 2020 por Fred Machado , quien enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y tiene un pedido de extradición.

Recientemente, tras una investigación periodística publicada por El Diario AR y Perfil, y una denuncia del postulante de Fuerza Patria, Juan Grabois, r esurgieron tuits y declaraciones de Lemoine en los que alude a posibles conexiones entre el candidato libertario y el narcotráfico.

Dentro del conjunto de contenidos que salieron a la luz, apareció un fragmento de A24 del año 2023 (época en la que Javier Milei y Espert atravesaban un distanciamiento) donde Lemoine lanzaba duras acusaciones contra Espert.

Allí lo señalaba de “robar plata de la campaña”, además de calificarlo como “misógino” y “una persona traicionera”. “Yo estuve desarmando tongos. Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabés, ¿no?”, le decía en esa entrevista Lemoine al periodista Baby Etchecopar.

“¿Vos te acordás que le tiraron un ‘piedrazo’ al auto? ¿Vos creés que fue un piedrazo? ¿Qué pasa si alguien te financia a vos una campaña?”, insinuaba, dejando entrever que lo que en su momento se presentó como un ataque con piedras a la camioneta (que usaba Espert y era propiedad de Machado), en realidad habría sido un ataque a balazos.

A mi nadie me manda a callar, idiota. Yo creía esa opereta y con Espert estabamos enfrentados. Ahora sé la verdad. — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 2, 2025

Además, surgieron viejos mensajes de Lemoine en X. “Espert está con Larreta desde 2019 y se metió a hacer política por guita. $18 millones en multa le pusieron por chorearse la guita de las boletas en 2021. En 2019 lo bancaba un narco. Y yo lo militaba sin saber”, fue una de las publicaciones.

Tras la difusión de ese tuit, la diputada nacional, salió a intentar dar explicaciones. “A mí nadie me manda a callar. Yo creía esa opereta y con Espert estábamos enfrentados. Ahora sé la verdad”, expresó Lemoine.

La diputada también afirmó que Machado “nunca tuvo una causa por narcotráfico”, aunque este empresario enfrenta cargos en la Justicia de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y delitos financieros. La investigación, en la que también están involucradas otras siete personas, se encuentra en curso en el Tribunal del Distrito Este de Texas.

La explicación es ESTA:

FRED MACHADO NO TUVO UNA CAUSA POR NARCOTRÁFICO!

FRED MACHADO NO TUVO UNA CAUSA POR NARCOTRÁFICO!

Y a pesar de que el nombre suena a narco mexicano, es un argentino de Viedma. La opereta la arma GRABOIS. Osea, no pasa nada si Espert luego del 2019 tuvo algún vínculo laboral con ese empresario, directo… — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 1, 2025

“A pesar de que el nombre suena a narco mexicano, es un argentino de Viedma”, fue la aclaración que intentó hacer Lemoine. Precisamente en esa ciudad rionegrina, Machado cumple prisión domiciliaria.

Alineada con el discurso de la Casa Rosada, la legisladora de La Libertad Avanza sostuvo: “La opereta la arma Grabois. O sea, no pasa nada si Espert luego del 2019 tuvo algún vínculo laboral con ese empresario, directo o indirecto. El pago que encontraron es de 2020 encima, después de la campaña del 19, y la multa de la Junta Electoral por irregularidades de campaña no fue por esto. Y la multa se pagó”.