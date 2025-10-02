A Espert le preguntaron 10 veces si recibió USD 200.000 del narco Fred Machado y eludió responderlo

En medio de la polémica, el diputado nacional y actual cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires , José Luis Espert , estuvo en televisión para hablar del presunto vínculo con el empresario narco Fred Machado y evitó responder 10 veces si efectivamente recibió 200.000 dólares.

Milei aún respalda a José Luis Espert tras los "vínculos narcos" y pese al malestar en La Libertad Avanza

En el canal A24, el periodista Pablo Rossi le preguntó este miércoles al libertario sobre la relación con el hombre que está preso en Río Negro y tiene un pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos acusado de asociación ilícita, posesión de cocaína para su distribución ilegal, lavado de dinero y fraude electrónico.

Lo curioso es que tanto Rossi como el panelista Santiago Fioriti insistieron diez veces con la misma pregunta: "¿Recibió 200.000 dólares de Fred Machado?", a lo que Espert siempre eligió decir otra cosa y cuestionar al peronista Juan Grabois, el denunciante.

"Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero, por favor , ¿de qué estamos hablando? ", lanzó Espert en un momento.

"De esto yo no le voy a dar el gusto a (Juan) Grabois de que sea el único tema de campaña ", añadió, al tiempo que subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto".

"No vamos a hacer de un único tema este tema. Lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", expuso Espert.

Además, aseguró que no se bajará de su candidatura a diputado. El presidente Javier Milei ya lo respaldó en varias oportunidades. "De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca", afirmó Espert cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar un paso al costado.

"Todo el dinero que tengo lo puedo justificar, todo. Tengo 64 años, de 64 tengo 40 solo en la actividad privada, y en los últimos cuatro le agregué a la actividad privada, sacando tiempo mío, la actividad pública para tener un país diferente", amplió sobre su patrimonio.