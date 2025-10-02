2 de octubre de 2025 - 08:10

A Espert le preguntaron 10 veces si recibió USD 200.000 del narco Fred Machado y eludió responderlo

El candidato principal de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires es cuestionado por su presunto vínculo con el empresario que está preso en Río Negro y debe ser extraditado a EE.UU.

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

José Luis Espert junto a Fred Machado en 2019

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Javier Milei defendió a Luis Espert y apuntó contra la oposición: “Está claro que esto es una operación berreta”.

Javier Milei habló de "operaciones políticas", "el riesgo kuka" y la "oscilación" del dólar

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei junto al diputado José Luis Espert. Foto archivo

Milei aún respalda a José Luis Espert tras los "vínculos narcos" y pese al malestar en La Libertad Avanza

Por Redacción Política

En el canal A24, el periodista Pablo Rossi le preguntó este miércoles al libertario sobre la relación con el hombre que está preso en Río Negro y tiene un pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos acusado de asociación ilícita, posesión de cocaína para su distribución ilegal, lavado de dinero y fraude electrónico.

Lo curioso es que tanto Rossi como el panelista Santiago Fioriti insistieron diez veces con la misma pregunta: "¿Recibió 200.000 dólares de Fred Machado?", a lo que Espert siempre eligió decir otra cosa y cuestionar al peronista Juan Grabois, el denunciante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1973580204015591666&partner=&hide_thread=false

"Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero, por favor, ¿de qué estamos hablando?", lanzó Espert en un momento.

"De esto yo no le voy a dar el gusto a (Juan) Grabois de que sea el único tema de campaña", añadió, al tiempo que subrayó que el dirigente social "fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto".

"No vamos a hacer de un único tema este tema. Lo que no quieren ellos es que se discutan las cosas que hay que discutir en campaña. Yo voy a trabajar con esto en la Justicia", expuso Espert.

Además, aseguró que no se bajará de su candidatura a diputado. El presidente Javier Milei ya lo respaldó en varias oportunidades. "De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca", afirmó Espert cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar un paso al costado.

"Todo el dinero que tengo lo puedo justificar, todo. Tengo 64 años, de 64 tengo 40 solo en la actividad privada, y en los últimos cuatro le agregué a la actividad privada, sacando tiempo mío, la actividad pública para tener un país diferente", amplió sobre su patrimonio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ELPATRIOTATIMES/status/1973566651695243691&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

José Luis Espert presidente la comisión de Presupuesto en la cámara de Diputados.

Diputados opositores exigen remover a Jose Luis Espert de la Comisión de Presupuesto

Por Redacción Política
Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial

Quién es Federico "Fred" Machado, el narco que vinculan a José Luis Espert

Por Redacción Política
Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en la grabación del discurso presidencial.

Nuevo escándalo salpica al Gobierno: silencio de Espert, pedido de remoción y reunión de Gabinete

Por Redacción Política
“Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), la dura critica de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Por Redacción Política