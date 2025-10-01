1 de octubre de 2025 - 19:28

Diputados opositores exigen remover a Jose Luis Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados opositores pidieron la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, en medio de fuertes acusaciones.

José Luis Espert presidente la comisión de Presupuesto en la cámara de Diputados.

Foto:

Juano Tesone / Clarín
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El pedido de los diputados, de la remoción de Espert, busca que se vote su apartamiento en una próxima sesión en Diputados. La solicitud se produce tras la investigación en Estados Unidos que indica que Espert habría recibido 200 mil dólares de un empresario acusado de narcotráfico, y se suma a reclamos previos sobre su manejo de la comisión.

Por Redacción Política
Por Redacción Política

Durante la reunión de comisión, Espert permaneció inmutable y no respondió a los reclamos de que deje la presidencia del organismo estratégico. El debate se dio antes del informe de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Entre quienes solicitaron su remoción estuvieron Germán Martínez (UxP), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Eduardo Falcone (Desarrollo y Coherencia), Vilma Ripoll y Cristian Castillo (izquierda), Esteban Paulón (Encuentro Federal), y Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre).

Bloques y legisladores discuten la remoción de Espert

Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, Nadia Marquez y Julio Moreno Ovalle defendieron a Espert, mientras que los bloques del radicalismo y Propuesta Republicana (PRO) no emitieron opinión.

Martínez recordó que Victoria Tolosa Paz ya había pedido su remoción en julio, señalando que Espert solo abre la comisión para debatir iniciativas del Poder Ejecutivo y que bloquea la discusión del presupuesto. Bornoroni sostuvo: “La Argentina necesita tener una ley de Presupuesto y estamos acá para eso y no vamos a dejar que se meta la campaña política”.

Carbajal añadió que Espert tiene “la obligación de correrse y dejar su lugar para permitir que esta comisión empiece a debatir y discutir el presupuesto 2026”, y Falcone afirmó que su permanencia es “perjudicial para el desarrollo normal del Presupuesto”. Vilma Ripoll expresó: “no podía estar un minuto más, se tiene que ir de acá”.

El debate culminó con Martínez reiterando que “ya tenemos la mayoría con 27 legisladores que piden la remoción de Espert”, por lo que la decisión final probablemente quedará en manos del recinto.

