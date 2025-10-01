Diputados opositores exigen remover a Jose Luis Espert de la Comisión de Presupuesto

Diputados opositores pidieron la remoción de Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, en medio de fuertes acusaciones.

El pedido de los diputados, de la remoción de Espert, busca que se vote su apartamiento en una próxima sesión en Diputados. La solicitud se produce tras la investigación en Estados Unidos que indica que Espert habría recibido 200 mil dólares de un empresario acusado de narcotráfico, y se suma a reclamos previos sobre su manejo de la comisión.

Durante la reunión de comisión, Espert permaneció inmutable y no respondió a los reclamos de que deje la presidencia del organismo estratégico. El debate se dio antes del informe de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Entre quienes solicitaron su remoción estuvieron Germán Martínez (UxP), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Eduardo Falcone (Desarrollo y Coherencia), Vilma Ripoll y Cristian Castillo (izquierda), Esteban Paulón (Encuentro Federal), y Fernando Carbajal y Danya Tavela (Democracia para Siempre).

Bloques y legisladores discuten la remoción de Espert Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, Nadia Marquez y Julio Moreno Ovalle defendieron a Espert, mientras que los bloques del radicalismo y Propuesta Republicana (PRO) no emitieron opinión.

Martínez recordó que Victoria Tolosa Paz ya había pedido su remoción en julio, señalando que Espert solo abre la comisión para debatir iniciativas del Poder Ejecutivo y que bloquea la discusión del presupuesto. Bornoroni sostuvo: “La Argentina necesita tener una ley de Presupuesto y estamos acá para eso y no vamos a dejar que se meta la campaña política”.