Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner: gesto de unidad de cara a las próximas elecciones

El gobernador bonaerense Axel Kicillof arribó a San José 1111, domicilio en el que la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena por la Causa Vialidad. El encuentro de este miércoles marcó un gesto de unidad de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Fuentes de la gobernación señalaron a la agencia Noticias Argentinas que se trató de un encuentro positivo. La cita duró aproximadamente una hora y media, donde Kicillof y la titular del PJ dialogaron sobre “la situación nacional e internacional” y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.
La reunión entre ambos se había demorado, por lo que alimentó rumores y se convirtió en el gesto que muchos consideraban necesario para ordenar la interna del peronismo bonaerense. De esta manera, desde ese sector se brindó un mensaje de cohesión en plena campaña, en medio de las denuncias de corrupción y la crisis económica que complican al gobierno de Javier Milei.
Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en San José 1111
Axel Kicillof en campaña
La última vez que Kicillof y CFK se habían visto las caras fue el pasado 5 de junio, cuando se dieron cita para definir una estrategia electoral de cara a las elecciones bonaerenses. Desde que la exmandataria comenzó a cumplir la condena por la causa Vialidad no hubo contactos de manera presencial.
Ayer, previo al encuentro con la titular del PJ, Kicillof encabezó ayer actos de gestión en distintos municipios del conurbano -Ensenada, Florencio Varela y Merlo-. Su objetivo es apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional por Fuerza Patria.
En sus recorridas por distintos puntos de Buenos Aires, el mandatario provincial lanzó mensajes en clave electoral. Se trata de un intento de replicar la estrategia que le permitió al peronismo imponerse a los libertarios por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses.
Ahora la apuesta del gobernador busca consolidar el apoyo de los votantes en distritos clave y lograr el acompañamiento de los intendentes en la elección nacional del próximo 26 de octubre. Frente a ese escenario, la foto entre Kicillof y CFK se transformó en un símbolo de unidad cuando resta menos de un mes para los comicios.