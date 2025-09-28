28 de septiembre de 2025 - 13:30

La Justicia confirmó que Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones en la causa Vialidad

La Justicia evaluó que no existen pruebas suficientes para responsabilizarla económicamente. El fallo se resolvió por mayoría y generó reacciones inmediatas.

La exvicepresidente Cristina Kirchner.&nbsp;

Foto:

Mariano Sánchez / NA
Por Redacción Política

La expresidente Cristina Kirchner recibió un fallo favorable en el plano civil: la Justicia la liberó del pago de $22.300 millones que le reclamaban en el marco de la causa Vialidad. La resolución fue adoptada por la Sala II, que evaluó que no existen pruebas suficientes para responsabilizarla económicamente.

La decisión judicial se apoyó además en que no hay una sentencia penal firme contra la ex mandataria, lo que impide avanzar con una condena civil de esa magnitud. El fallo se resolvió por mayoría y generó reacciones inmediatas en el terreno político y judicial.

El kirchnerismo celebró y habló de lawfare; desde la oposición cuestionaron el mensaje de impunidad. Juristas señalaron que acciones de responsabilidad patrimonial contra exfuncionarios son excepcionales y difíciles de sostener sin condena penal.

El frente judicial de la exmandataria sigue abierto: Vialidad continúa y persisten otras causas con distintos grados de avance. En el plano político, el fallo puede revitalizar a la líder peronista entre sus seguidores, mientras el oficialismo nacional insiste en reformar el sistema judicial.

El debate sobre límites y alcances de la responsabilidad civil de exfuncionarios vuelve al centro de la escena.

