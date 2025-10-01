Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

La expresidenta volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei: lo acusó de haber fracasado en su política económica y también apuntó contra el diputado José Luis Espert; "Tu primer candidato, asociado de los narcos".

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei y lo acusó de haber fracasado en su política económica. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que “Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), en referencia a las promesas de campaña del líder libertario.

“¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el contado con liquidación se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…”, escribió Cristina, al tiempo que criticó la decisión del Banco Central de restringir la operatoria de las billeteras virtuales en el mercado oficial de cambios. “No aclares que oscurece”, ironizó.

La ex presidenta también apuntó contra las medidas económicas del actual gobierno: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central —al contrario, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar—, tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares en el colchón que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y los comercios están vacíos”.

Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 1, 2025 En ese sentido, sentenció: “Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.

Cristina remató su mensaje con otra crítica directa al mandatario: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.