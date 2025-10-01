Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei y lo acusó de haber fracasado en su política económica. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que “Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), en referencia a las promesas de campaña del líder libertario.
“¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el contado con liquidación se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…”, escribió Cristina, al tiempo que criticó la decisión del Banco Central de restringir la operatoria de las billeteras virtuales en el mercado oficial de cambios. “No aclares que oscurece”, ironizó.
La ex presidenta también apuntó contra las medidas económicas del actual gobierno: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central —al contrario, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar—, tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares en el colchón que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y los comercios están vacíos”.
En ese sentido, sentenció: “Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.
Cristina remató su mensaje con otra crítica directa al mandatario: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.
Finalmente, también apuntó contra el diputado José Luis Espert, aliado de La Libertad Avanza, al recordar sus dichos de campaña: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales: gritan en la tele y arreglan por abajo”.