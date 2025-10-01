1 de octubre de 2025 - 11:47

Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

La expresidenta volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei: lo acusó de haber fracasado en su política económica y también apuntó contra el diputado José Luis Espert; "Tu primer candidato, asociado de los narcos".

“Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), la dura critica de Cristina Kirchner.

“Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), la dura critica de Cristina Kirchner.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Javier Milei y lo acusó de haber fracasado en su política económica. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, la ex mandataria sostuvo que “Nada marcha de acuerdo al plan” (NMAP), en referencia a las promesas de campaña del líder libertario.

Leé además

Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei y Luis Caputo en la grabación del discurso presidencial.

Nuevo escándalo salpica al Gobierno: silencio de Espert, pedido de remoción y reunión de Gabinete

Por Redacción Política
Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina

Comisión Libra: la oposición citó a Karina Milei para mañana, mientras analiza el auxilio de la Fuerza Pública

Por Redacción Política

“¡Ay Milei! Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el contado con liquidación se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…”, escribió Cristina, al tiempo que criticó la decisión del Banco Central de restringir la operatoria de las billeteras virtuales en el mercado oficial de cambios. “No aclares que oscurece”, ironizó.

La ex presidenta también apuntó contra las medidas económicas del actual gobierno: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central —al contrario, lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar—, tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares en el colchón que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y los comercios están vacíos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1973389277028360357&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, sentenció: “Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.

Cristina remató su mensaje con otra crítica directa al mandatario: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.

Finalmente, también apuntó contra el diputado José Luis Espert, aliado de La Libertad Avanza, al recordar sus dichos de campaña: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales: gritan en la tele y arreglan por abajo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Petri y Patricia Bullrich, de campaña en Mendoza

Petri compartió actividades con Bullrich en Mendoza y habló de las encuestas que lo favorecen

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura del Foro Claves para una Argentina Competitiva.

De las exigencias de la macro ni un paso atrás

Por José Luis Toso
los regalitos de donald papa noel trump

Los regalitos de Donald "Papá Noel" Trump

Por Carlos Salvador La Rosa
El presidente Donald Trump recibió en Estados Unidos al mandatario Javier Milei, además de la secretaria presidencial, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el Ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.  

Tras el rescate, la necesidad de política

Por Editorial