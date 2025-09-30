Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el BCRA salió a aclarar la situación

En una jornada de alta tensión cambiaria, donde el dólar oficial cerró a $1.400 en el Banco Nación, destacadas plataformas digitales de servicios financieros interrumpieron la venta de dólar oficial a sus usuarios.
En las app de Mercado Pago y Cocos Capital suspendieron la operatoria tras una solicitud de su banco proveedor en medio de la escalada cambiaria.
Pese a que hace largos meses que estas billeteras virtuales ofrecían en sus plataformas, luego de que se conociera la novedad de la imposibilidad de acceder a esa compra de divisas, la entidad monetario afirmó que el dólar oficial “sólo se compra a través de los bancos” y que quienes lo hacían por medio de terceros estaban en infracción.
Las empresas afectadas incluyeron a Cocos Capital y Mercado Pago, esta última la fintech más grande del país y una empresa vinculada al gigante de Marcos Galperin.
La suspensión de la operatoria se produjo a pedido del proveedor de divisas. Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, había indicado inicialmente en la tarde: “A pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria”. En el caso de Cocos y Mercado Pago, su proveedor era el Banco Industrial (BIND). Fuentes del sector sugirieron que el BIND había "cortado la API" (interfaz de programación de aplicaciones).
En medio de la confusión y las especulaciones generadas por la noticia, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, brindó una inusual entrevista para clarificar la situación.
El BCRA negó enfáticamente que se hubieran implementado nuevas restricciones o que hubiese habido algún cambio normativo en el acceso de las personas humanas al mercado de cambios. Bausili explicó que la interrupción se debe a una aclaración sobre una “interpretación errónea” de la normativa vigente.
A su vez, por medio de una publicación en X, el organismo monetario insistió en que la compra-venta de dólares está estrictamente regulada y solo puede ser realizada a través de entidades autorizadas, específicamente bancos y casas de cambio habilitadas. El vocero del BCRA subrayó que "No está permitido tercerizar las operaciones".
Según el titular del Central, se había detectado que billeteras y Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) estaban realizando operaciones de cambio con personas humanas, una acción que solo está permitida a bancos y casas de cambio.
El funcionario sostuvo que, si bien estas prácticas se venían dando desde hacía algún tiempo, el análisis de la normativa llevó a la aclaración de que la interpretación era incorrecta.
Bausili desvinculó al BCRA del pedido de interrupción directa, señalando que la entidad solo se comunica con sus regulados (bancos y casas de cambio). Una fuente del sector financiero especuló que esta acción podría formar parte del desarme del "rulo", un arbitraje que se facilitaba a través de las billeteras virtuales.
A pesar de la suspensión de la operatoria del dólar oficial, Cocos Capital aseguró que continúan operando dólar MEP con normalidad. Cabe destacar que las Alyc pueden vender dólares MEP/CCL (contado con liquidación) sin restricciones.
Por su parte, la fintech Ualá confirmó que solo ofrece la posibilidad de comprar y vender dólar MEP a través de operaciones de bonos con su Alyc propia, Ualintec Capital, por lo que no fue afectada por la situación.