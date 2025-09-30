El dólar continúa en alza y volvió a tocar los $1.400: cómo quedó la cotización en los bancos

Por segunda jornada consecutiva, el dólar oficial volvió a dispararse y este martes cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre del lunes.

Así fue la reacción del dólar hoy tras la restricción del Banco Central: a cuánto cerró la cotización

La moneda estadounidense continúa con el sendero alcista en medio de jornadas volátiles, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y con la reimplantación del cepo cambiario anunciada por el Gobierno, con el objetivo de limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas. Durante septiembre, el tipo de cambio minorista registró un incremento total del 2,9%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio oficial se ubicó entre los $1.400 y $1.410 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.410.

Mientras que, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada. El dólar mayorista, por su parte, subió 1,5% hasta los $1.380. Actualmente, las bandas del sistema de flotación se posicionan en $1.480,72 para el techo y $944,96 para el piso.

Santander $1.355 / $1.405

Macro $1.350 / $1.440

Galicia $1.350 / $1.400

Patagonia $1.360 / $1.410

Supervielle $1.380 / $1.430

ICBC $1.325 / $1.405

BBVA $1.355 / $1.410

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

Venta: $1.844,09 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.425

Venta: $1.445

Confirmado el precio del dólar para este viernes 25 de julio, cuando abran los bancos (1) Dólar hoy, 30 de septiembre

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.490,89 (+$ 38,16)

: $ 1.490,89 (+$ 38,16) Venta: $ 1.491,66 (+$ 35,75)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.