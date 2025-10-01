Bullrich le suelta la mano a Espert por el vínculo narco: "Debe aclarar la situación ya"

La ministra de Seguridad aseguró que "no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exigió urgentes explicaciones al diputado nacional José Luis Espert, que se postula en la cabeza de lista de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, por supuestos vínculos con el narcotráfico. En particular, con el empresario detenido Fred Machado.

Machado tiene una condena en la Argentina por narcotráfico y es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema local.

En la campaña presidencial de 2019, Espert admitió que este empresario le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse. Pero recientes investigaciones periodísticas de El Diario AR y Perfil revelaron un documento que tiene la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga a Fred Machado, en el que está registrado un supuesto giro de USD 200.000 al libertario, que serían de actividades ilícitas. El dirigente peronista Juan Grabois presentó una denuncia por presunto lavado de activos.

Al ser consultada esta mañana en radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas del 26 de octubre, con la que busca renovar su banca, Bullrich no lo descartó. “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, expresó la ministra de Seguridad.

Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial Perfil “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco (Machado). Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", lanzó Bullrich, marcando distancia de Espert.