30 de septiembre de 2025 - 21:45

Diputados: la oposición logró dictamen de mayoría y avanza el proyecto para limitar los DNU del Gobierno

La Cámara de Diputados dio dictamen a la ley que acota los Decretos de Necesidad y Urgencia, estableciendo plazos y límites al Ejecutivo.

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Foto:

NA / Mariano Sánchez
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y buscarán convertir en ley en la próxima sesión el proyecto aprobado por el Senado.

La sanción de este proyecto es uno de los que mas preocupa al Gobierno, que utiliza esta herramienta debido a la extrema minoría que tiene en el Parlamento, y que ya dictó mas de 70 DNUs a menos de dos años de gestión.

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -presidido por el libertario Nicolás Mayoraz-, al cumplir con el emplazamiento aprobado en el recinto de sesiones para que se deje listo el despacho de comisión del proyecto aprobado por el Senado.

Bloque UXP en Diputados.jpg
Bloque de diputados de Unión por la Patria

Bloque de diputados de Unión por la Patria

Si bien los bloques opositores consiguieron dictamen de mayoría y tienen los votos para sancionar la ley, están muy lejos de los dos tercios para rechazar un eventual veto presidencial, ya que tanto los radicales como los macristas decidieron no respaldar ningún dictamen.

El macrismo y el radicalismo no firmaron ningún despacho ya que si bien siempre rechazaron la ley 26.122, impulsada en el Senado por la entonces legisladora Cristina Fernández de Kirchner , tampoco querían sumarse a la estrategia del kirchnerismo, lo que aleja la posibilidad que la oposición alcance los dos tercios.

La intención de los bloques opositores es convocar a una sesión para la próxima semana para debatir el proyecto de regulación de los DNUs; los emplazamientos para interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el rechazo del Gobierno para aplicar la ley de Emergencia en discapacidad; al ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos, además del rechazo del veto a la ley de ATN.

Si Diputados convierte en ley el proyecto aprobado por el Senado, se limitará la posibilidad de que el Gobierno pueda recurrir a los DNUs como viene haciendo el presidente Javier Milei, porque la nueva normativa establece que si a los 90 días no se trata en el Congreso, pierde vigencia, del mismo que si una cámara del Congreso lo rechaza.

En el debate en la comisión, Mayoraz dijo que “la oposición quiere modificar la ley, que es lo inverso a lo anterior, que es controlar desde el Congreso”, y señaló que “esta ley es un alzamiento contra la Constitución”.

El jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri (Foto: Prensa Juntos por el Cambio)

En tanto, el diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que que “si bien la mayoría de los doctrinarios están de acuerdo en fijar un plazo de caducidad de los decretos, en una primera etapa de reforma de la ley sería mejor no ponerlo y establecer lo siguiente debido a la experiencia: que con el rechazo de una de las cámaras alcanza para que el decreto quede derogado; que se pueda declarar la nulidad absoluta de un decreto; y que si un DNU trata sobre diversos temas, se pueda tratarlo por separado”.

Por su parte, el diputado del socialismo Esteban Paulón le pidió a Milei que “no vete esta ley ya que no tienen consecuencias presupuestarias directas”.

El proyecto aprobado por el Senado el pasado 4 de Septiembre limita el uso de los DNUs al establecer que con el aval de una sola cámara se puede derogar esa norma presidencial.

También fija un plazo de 90 días para ratificar los DNUs al fijar que, si no se concreta en tres meses, también perderá vigencia, aunque se mantengan los efectos jurídicos de la medida presidencial

Tampoco permite emitir un DNU que trate varios temas como fue en el caso del decreto 70/2023.

