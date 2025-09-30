30 de septiembre de 2025 - 21:15

Lilia Lemoine y Florencia Peña se chicanearon en las redes sociales: "Bufón del rey" vs. "3%"

El cruce vía X se generó por la presentación del nuevo libro de Javier Milei. Los posteos.

Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei.

Los Andes
La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, discutió en las redes sociales con la actriz Florencia Peña. Ambas se lanzaron con chicanas en la red social X, a raíz de un posteo vinculado a la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei: “La construcción del milagro”.

Lemoine publicó un video en X para pedirles a los militantes de LLA que asistan al evento. Será el próximo lunes 6 de octubre en el Movistar Arena. Lejos de ser una simple promoción, la integrante de la bancada libertaria mencionó a Flor Peña y el resto es historia.

Posteos van, posteos vienen... el cruce entre Lemoine y Peña

"Vení este 6 de octubre al Movistar Arena a bancar a Javier Milei. Evento hecho con fondos privados (no es una charla de Florencia Peña) y la entrada es sin cargo", posteó Lemoine en X. El mensaje fue acompañado con un video.

Acto seguido, Peña citó el tuit y sentenció: "¿Lo del 'milagro' es por vos?". Luego la legisladora contestó: "Gracias por compartir. ¡Reservá una entrada, te esperamos! (No te juzgamos por lo que hayas hecho con tu vida privada Flor, te juzgamos por haber cobrado fortunas de dinero estatal para dar charlas que en realidad servían para blanquear que se te pagaba para ser bufón del rey)".

La actriz tomó el guante y respondió de manera aludiendo al escándalo por la presunta red de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. "3%", concluyó el mensaje de Peña.

La última palabra fue de Lemoine, que ironizó con una advertencia a la actriz: “Flor, ojo que perdés contratos así”. Además decoró el posteo con una imagen de Peña llorando.

