Milei pidió votar a La Libertad Avanza para que "valga la pena el esfuerzo"

El presidente Javier Milei volvió a defender la gestión económica de su gobierno y aseguró que, en menos de dos años, la Argentina redujo su deuda en U$S 50.000 millones. En ese marco, lanzó críticas a sus opositores al señalar: “Los orcos dicen que nos estamos endeudando” .

Milei admitió que se "desaceleró" la economía y aseguró: "Quieren instalar que la gente me odia"

El mandatario planteó que, cuando asumió, el pasivo total era de 500.000 millones de dólares, mientras que actualmente ronda los 450.000 millones. “Es decir, nosotros en 20 meses pagamos 50.000 millones de dólares, mientras que los orcos dicen que nos estamos endeudando” , planteó.

“Tienen un problema con la aritmética: la deuda se acumula con déficit, pero parece para que si lo hacen con emisión monetaria, no” , ironizó durante una charla que brindó en el predio de la Sociedad Rural en el marco de la presentación del nuevo libro del economista Salvador Di Stefano, titulado ‘Cambia la música’.

Reiteró que apenas accedió a la Presidencia había “el equivalente de vencimientos de deuda en pesos a nueve bases monetarias, con lo cual, con la hipótesis del 17.000 por ciento” de inflación anual a la que se dirigía el país, según había proyectado el mandatario en ese entonces, se quedó “corto”.

MASTERCLASS TOTAL DE MILEI CONTRA LOS ECONOCHANTAS K Y ORCOS QUE HABLAN DE ENDEUDAMIENTO “Estaban dispuestos a estropearle la vida a los argentinos con INFLACION” @JMilei pic.twitter.com/dXd7NVAsCT

“Eso era convertirnos en Venezuela. Está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura; pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobres; hoy tenemos 31. O sea, hay 12 millones que salieron de la pobreza” , insistió, en un mensaje orientado a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A menos de un mes de los comicios, Milei se quejó de quienes “parece que todo el día nos están comparando contra Suiza, cuando en realidad íbamos camino a convertirnos en Venezuela”.

“31% de pobres sigue siendo una cosa aberrante, pero si yo miro la inflación bajando, la economía recuperando hasta que los orcos empezaron a romper todo, la pobreza cayendo, la indigencia cayendo y de tener 9.000 piquetes pasar a cero piquetes… falta, pero vamos por la dirección correcta”, subrayó.

Al respecto, Milei reiteró que “en la campaña le estoy diciendo a la gente que estamos a mitad de camino”, por lo que insistió en la necesidad de votar a La Libertad Avanza (LLA) para que “valga la pena el esfuerzo”.

“¿Quieren volver a la inflación, a la pobreza, al choreo? Me parece que no. Tenemos que seguir, no hay que aflojar, hay que terminar de cruzar el río y entrar en el sendero que haga grande a la Argentina nuevamente”, cerró.