Con 75 proyectos en marcha y $50.000 millones de inversión, Guaymallén lanzó su plan bianual de obras públicas

Guaymallén dio a conocer oficialmente su Plan Bianual de Obras Públicas 2025–2026 , un programa inédito en la historia del departamento que ya muestra resultados concretos: 75 obras en ejecución simultánea y el 100% de inicio de lo proyectado para el 2025 alcanzado en agosto pasado.

Este plan representa una decisión política clave, ya que se financia principalmente con fondos propios del municipio y destina el 40% del presupuesto municipal exclusivamente a infraestructura , marcando un rumbo claro de inversión y desarrollo.

En este marco, el gobernador Alfredo Cornejo celebró el plan de obras de Guaymallén , felicitó al jefe comunal, y subrayó la importancia de generar previsibilidad para el sector privado: “He visto estos siete conglomerados de proyectos de obra pública que tiene el municipio de Guaymallén, y el 100% de esos proyectos son concretos y ya están en movimiento, coordinados en el marco del ordenamiento territorial.”

“La falta de reglas claras y la incertidumbre económica frenan las inversiones y nuevos proyectos del empresariado», advirtió, por el contrario.

El mandatario también destacó el rol de la Provincia en el acompañamiento al plan: “Mendoza invierte en rutas, energía, agua y cloacas, incluso en obras que no son de su competencia, porque son claves para el desarrollo.”

Y advirtió sobre el desafío nacional que condiciona a las gestiones locales: “De nada sirve administrar bien la provincia si el rumbo económico nacional no cambia: sin inversión privada los recursos son insuficientes.”

Entre las intervenciones más relevantes se destacan las obras integrales de agua, cloacas, pavimento, drenajes y espacios públicos, que transforman barrios completos y mejoran la calidad de vida de los vecinos. Además, en coordinación con la Provincia, avanza la construcción de las colectoras del Acceso Este, que permitirán desviar el tránsito de más de 120 mil vehículos diarios, potenciando la conectividad de todo el Gran Mendoza.

guaymallen2 El gobernador Alfredo Cornejo respaldó la iniciativa y destacó la previsibilidad que genera para el sector privado y la articulación con la Provincia. Prensa Guaymallén

Desarrollo económico, seguridad y calidad de vida

“Destinar semejante proporción del presupuesto municipal a infraestructura no es una decisión administrativa: es una decisión política. Porque cada calle pavimentada, cada vereda accesible y cada espacio público renovado significan empleo para el sector privado, servicios para los vecinos, más seguridad urbana y mejor calidad de vida”, destacó el intendente Marcos Calvente.

Con este enfoque, Guaymallén demuestra que la obra pública no es un gasto, sino la mejor política de desarrollo económico y social: crea empleo, fortalece la economía local y sienta las bases para la llegada de nuevas inversiones privadas.

Por primera vez, el municipio cuenta con un plan bianual de obras sostenido en el tiempo, que articula los principales ejes de transformación:

*Obras integrales (agua, cloacas, calles, veredas inclusivas, alumbrado LED).

*Infraestructura urbana (plazas, bulevares, ciclovías, espacios públicos).

• *Trama vial (nuevos pavimentos y repavimentaciones de larga duración).

• *Drenajes urbanos (cordones, cunetas, alcantarillas).

• *Entorno escolar (veredas accesibles, apeaderos, señalética e iluminación LED).*

• *Jardines y polideportivos (centros cívicos y maternales modernos).*

• *Obras ambientales (programa forestal con 3.000 árboles por año, cierre del vertedero de Puente de Hierro, extensión del Parque del Acceso Este y proyecto de parque solar municipal).

Al respecto, Calvente dejó varios conceptos claves:

“Este es el plan de obra pública más ambicioso en la historia del departamento: contempla más de 75 contratos en dos años y una inversión superior a los 100.000 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos municipales.”

“En tiempos donde algunos creen que la obra pública es un gasto, en Guaymallén la concebimos como la mejor inversión social y económica: genera empleo, conectividad, seguridad y calidad de vida.”

“Este plan de infraestructura es el cimiento para la inversión privada y el crecimiento económico planificado de Guaymallén, que ya es la segunda economía de Mendoza.”

“El cierre definitivo del vertedero de Puente de Hierro y el proyecto del parque solar municipal —el más grande bajo generación distribuida del país— son hitos ambientales que marcan un antes y un después para nuestro departamento.”

guaymallen3 El programa incluye obras viales, de agua, cloacas, drenajes, espacios públicos y proyectos ambientales que transformarán la vida urbana en Guaymallén. Prensa Guaymallén

Inversión, beneficios fiscales y proyección

Las obras estratégicas de infraestructura son también la base para la radicación de inversiones privadas. En paralelo, el municipio complementó este esquema con beneficios fiscales para incentivar la inversión, eliminar trabas burocráticas y consolidar a Guaymallén como el lugar elegido para invertir, crecer y generar empleo.

De este modo, el departamento, que ya es la segunda economía de Mendoza y el corazón comercial e industrial de la provincia, se prepara para dar un salto cualitativo en materia de planificación urbana y desarrollo sostenible.