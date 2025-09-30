Alberto Fernández recordó el aviso que le dio a José Luis Espert: "Pajert" y "Libernarco"

El expresidente reapareció en sus redes sociales y citó un viejo insulto contra el el diputado de LLA. "Yo te avisé… y vos no me escuchaste", le reclamó Fernández.

Alberto Fernández cruzó a Espert con un duro apodo por el escándalo del narco.

El expresidente Alberto Fernández recurrió a su cuenta de X para apuntar contra el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. Todo comenzó a raíz del escándalo por sus vínculos con el empresario Federico Machado, detenido y con pedido de extradición por narcotráfico.

El mensaje del exmandatario fue publicado en la red social X. Se trata de una cita a un tuit de hace más de una década en el que ya lo había llamado "Pajert".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1973129580002119942&partner=&hide_thread=false PAJERT!!! No predijiste que eras un LIBERNARCO!!!??? yo te avisé…y vos no me escuchaste https://t.co/Lwj5VlZObf — Alberto Fernández (@alferdez) September 30, 2025 Desde la oposición no dudaron en cruzar a Espert por las revelaciones sobre el financiamiento de sus campañas. En los últimos días se hizo pública la denuncia de Juan Grabois contra el legislador.

Caso Espert - Machado La acusación de Fernández a Espert refiere a las denuncias que vinculan al libertario con Federico "Fred" Machado. Este último es un empresario argentino detenido en 2021 a pedido de la Justicia de Estados Unidos.

La investigación en EE.UU. reveló una presunta transferencia de 200.000 dólares desde un fideicomiso de Machado a Espert en febrero de 2020. Además, el propio diputado admitió en el pasado haber utilizado un avión privado y una camioneta cedidos por el empresario durante su campaña presidencial de 2019.