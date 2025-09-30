30 de septiembre de 2025 - 22:05

Alberto Fernández recordó el aviso que le dio a José Luis Espert: "Pajert" y "Libernarco"

El expresidente reapareció en sus redes sociales y citó un viejo insulto contra el el diputado de LLA. "Yo te avisé… y vos no me escuchaste", le reclamó Fernández.

Alberto Fernández cruzó a Espert con un duro apodo por el escándalo del narco.

Alberto Fernández cruzó a Espert con un duro apodo por el escándalo del narco.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El expresidente Alberto Fernández recurrió a su cuenta de X para apuntar contra el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. Todo comenzó a raíz del escándalo por sus vínculos con el empresario Federico Machado, detenido y con pedido de extradición por narcotráfico.

Leé además

José Luis Espert.

José Luis Espert bajo la lupa: qué sanciones podría enfrentar si se comprueba el financiamiento narco

Por Redacción Política
Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert.

Juan Grabois demandó penalmente a José Luis Espert por vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero

Por Redacción Política

El mensaje del exmandatario fue publicado en la red social X. Se trata de una cita a un tuit de hace más de una década en el que ya lo había llamado "Pajert".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alferdez/status/1973129580002119942&partner=&hide_thread=false

Desde la oposición no dudaron en cruzar a Espert por las revelaciones sobre el financiamiento de sus campañas. En los últimos días se hizo pública la denuncia de Juan Grabois contra el legislador.

Caso Espert - Machado

La acusación de Fernández a Espert refiere a las denuncias que vinculan al libertario con Federico "Fred" Machado. Este último es un empresario argentino detenido en 2021 a pedido de la Justicia de Estados Unidos.

Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial
Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial

Denuncian que Espert recibió 200.000 dólares de un empresario acusado de narcotráfico para financiar su campaña presidencial

La investigación en EE.UU. reveló una presunta transferencia de 200.000 dólares desde un fideicomiso de Machado a Espert en febrero de 2020. Además, el propio diputado admitió en el pasado haber utilizado un avión privado y una camioneta cedidos por el empresario durante su campaña presidencial de 2019.

Ante las crecientes acusaciones, José Luis Espert ha sostenido que se trata de una "campaña sucia" y que desconocía por completo las supuestas actividades ilícitas de Machado al momento de recibir su apoyo. "Si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos", se defendió el economista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Continúa la polémica que vincula a la actriz Florencia Pena con el expresidente Alberto Fernández.

Florencia Peña es amenazada por un troll libertario que quiere difundir un video íntimo junto a Alberto Fernández

Por Redacción Espectáculos
El intendente Marcos Calvente presentó el Plan Bianual de Obras Públicas, con 75 proyectos en marcha y una inversión récord financiada con fondos municipales.

Con 75 proyectos en marcha y $50.000 millones de inversión, Guaymallén lanzó su plan bianual de obras públicas

Por Redacción Política
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)

Diputados: la oposición logró dictamen de mayoría y avanza el proyecto para limitar los DNU del Gobierno

Por Redacción Política
Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Peña por la presentación del nuevo libro de Javier Milei.

Lilia Lemoine y Florencia Peña se chicanearon en las redes sociales: "Bufón del rey" vs. "3%"

Por Redacción Política