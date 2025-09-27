Florencia Peña es amenazada por un troll libertario que quiere difundir un video íntimo junto a Alberto Fernández

A pesar de que la actriz afirma que el video es falso e inexistente el usuario de X insiste con publicar y compartir el video íntimo.

Hace aproximadamente un año se desató un escándalo mediático a raíz de la filtración de videos del expresidenteAlberto Fernández junto a Tamara Pettinato. A partir de ese suceso, la actriz Florencia Peña tambien fue relacionada con la situacion, luego de que comenzara a difundirse una imagen falsificada que supuestamente la mostraba a ella y a Fernández en una situación comprometedora en un ascensor.

Peña desmintió rotundamente los rumores y la imagen difundida, afirmando que se trataba de una violación a su privacidad. En su momento, había declarado: “Lo que se está diciendo es completamente falso. No tengo ninguna relación con Alberto Fernández más allá de lo que se ha hecho público”.

Denuncia contra tuitero libertario En el día de ayer, a través de la red social X (antes Twitter), Florencia Peña compartió la denuncia que realizó en la Fiscalía contra un usuario que la estaba hostigando. El ciberacoso comenzó luego de que la actriz comentara, en una entrevista con Infobae, que su madre y ella no pasaban una situación tan mala durante la presidencia de Alberto Fernández como ahora.

El usuario en cuestión, @elpittttt, que esconde la identidad de Pedro Lantaron (candidato a concejal en Pilar por La Libertad Avanza y trabajador en el INCAA), se sumó a las críticas y amenazó con la difusión de un supuesto material íntimo. Lantaron escribió: “Ya está, esta mina me cansó. No me importa si me denuncia. Tengo el video de ella g... con alberto fernandez (sic) en el ascensor. Denle like y síganme que se los mando por DM”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elpittttt/status/1971063711126466888&partner=&hide_thread=false Ya está, esta mina me cansó. No me importa si me denuncia. Tengo el video de ella garchando con alberto fernandez en el ascensor. Denle like y síganme que se los mando por DM. https://t.co/iwrW9j5XQU — Piti (@elpittttt) September 25, 2025 El joven libertario insistió en sus amenazas publicando una imagen de una supuesta conversación que habría mantenido con la actriz. Esto provocó la respuesta de Peña: “¿OTRA VEZ SOPA? ‍ Quiero denunciar en esta red, porque ya lo hice en la Fiscalía correspondiente, a este usuario que amenaza con publicar un video INEXISTENTE (si tanto lo tenes, publícalo bebéeee… ¿quién te lo impide?) pero eso no sería lo más grave -porque tal video NO EXISTE- sino que se hizo pasar por mí, inventando un diálogo conmigo que nunca sucedió. ¡El nivel de locura es extremo!”.