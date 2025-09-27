27 de septiembre de 2025 - 14:55

3 películas de Netflix que tenés que ver sí o sí antes de que termine agosto

Netflix estrenó tres películas que mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso. No hay excusas.

Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Foto:

web
Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Foto:

Por Alejo Zanabria

Leé además

asi se veria el nuevo fiat palio: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Fiat Palio: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
Gustavo Cordera volvió a generar polémica por defender al femicida Ricardo Barreda

Gustavo Cordera volvió a generar polémica por defender al femicida Ricardo Barreda

Por Redacción Espectáculos
Netflix
Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Se trata de French Lover, Mantis y Rut y Booz, tres producciones que no tienen nada que ver una con la otra, pero que han sido ternadas como grandes opciones dentro de Netflix.

Las tres películas que hay que ver antes de que termine agosto

French Lover

Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix

Mantis

La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿quién se atreverá a reclamar las sombras?

Embed - Mantis | Official Trailer | Netflix [ENG SUB]

Rut y Booz

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

Embed - Rut y Booz | Tráiler oficial | Netflix

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Del creador de Peaky Blinders llega un nuevo drama a Netflix.

Aterrizó en Netflix un nuevo drama histórico de 8 episodios: es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
La película de Julian Moore que lidera en Netflix.

La película de brujas y seres mitológicos con Julianne Moore que es furor en Netflix

Por Redacción Espectáculos
La película turca , una comedia romántica, que atrapa al público de Netflix.

La comedia romántica turca de Netflix que confunde a los espectadores pero que aún así no pueden dejar de ver

Por Redacción Espectáculos
La nueva película de Liam Neeson llega a Netflix.

La nueva película de Liam Neeson llegó al streaming y ya está entre lo más visto de Netflix

Por Redacción Espectáculos