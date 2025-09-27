3 películas de Netflix que tenés que ver sí o sí antes de que termine agosto

Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible.

Conseguir que una serie o película que nos llame la atención no es tarea sencilla. Sin embargo, desde hace algunas semanas hemos visto como en el catálogo de Netflix arrasan las cintas de difrentes géneros y duraciones, para que nadie se quede sin opciones.

En este caso, te mostramos tres producciones que están consideradas como las más vistas de los últimos meses y que si bien son de este año - lo que significa que la plataforma las tendrá un buen tiempo entre sus opciones-, nadie quiere dejar pasar la oportunidad de verlas.

Netflix Estas son tres películas en Netflix que hay que ver lo antes posible. web Se trata de French Lover, Mantis y Rut y Booz, tres producciones que no tienen nada que ver una con la otra, pero que han sido ternadas como grandes opciones dentro de Netflix.

Las tres películas que hay que ver antes de que termine agosto French Lover Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.

Embed - French Lover | Tráiler oficial | Netflix Mantis La sociedad secreta de asesinos a sueldo se sume en el caos y surge una nueva generación de asesinos. Sin las viejas reglas, ¿quién se atreverá a reclamar las sombras?

Embed - Mantis | Official Trailer | Netflix [ENG SUB] Rut y Booz Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo. Embed - Rut y Booz | Tráiler oficial | Netflix