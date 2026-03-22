La nueva miniserie de Netflix arrasa entre las más populares: la tenés que ver en una sola tarde

Se trata de un thriller de seis episodios que promete una experiencia entretenida y oscura ideal para disfrutar del tirón.

Una nueva miniserie escala posiciones en las listas de popularidad de Netflix. Esta, en concreto, es española, consta de seis episodios y puedes comenzarla y terminarla en una misma tarde. Se trata de Esa noche, un 'thriller' que promete una experiencia entretenida y oscura. Ideal para verla de un tirón.

Esa noche, creada por Jason George, se estrenó el pasado 13 de marzo y está basada en la novela That Night de la autora británica Gillian McAllister. Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero lideran el elenco de esta ficción que se ambienta en República Dominicana.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Show Up Revista (@showuprevista) Tres hermanas y un crimen, la miniserie más popular de Netflix La trama de este film comienza cuando Elena, durante unas vacaciones en familia en el país caribeño, atropella a un hombre con su coche. Sus hermanas Paula y Cris la ayudan a ocultar el accidente y esconder el cadáver.

El secreto de las hermanas Arbizu hacen esa noche las une para siempre, pero también destapa otros que provocan problemas y conflictos entre ellas. No decir nada sobre el crimen se vuelve cada vez más difícil.

Netflix Esta miniserie de Netflix arrasa entre las más vista. web Según datos de FlixPatrol, Esa noche se encuentra en tercera posición en la lista de series más populares de Netflix a nivel global. En primer lugar está One Piece, que ha estrenado hace poco su segunda temporada, y en segunda posición está Un lugar para soñar, que es uno de los grandes éxitos de la plataforma de 'streaming'.