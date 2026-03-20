20 de marzo de 2026 - 10:45

BTS en Netflix: a qué hora ver en Argentina el esperado concierto en vivo

Gran expectativa global. El show marca el regreso de la banda de K-pop luego de su pausa tras pasar por el servicio militar obligatorio.

El regreso de BTS en vivo por Netflix

El regreso de BTS en vivo por Netflix

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

BTS en Argentina 2026: la noticia que complica los shows, demoras y dudas sobre el estadio elegido

BTS en Argentina 2026: el cambio que complica los shows, demoras y dudas sobre el estadio

Por Redacción Espectáculos
BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360°

BTS en Argentina 2026: entradas, escenario 360°, estadio del show y fechas

Por Redacción Espectáculos

Cuándo es el concierto de BTS y a qué hora verlo en Netflix Argentina

El espectáculo, llamado “BTS The Comeback Live | Arirang”, se realizará este sábado 21 de marzo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl. Allí, el grupo presentará oficialmente su nuevo álbum y marcará su regreso tras varios años de pausa.

En Argentina y Chile, hay que madrugar: el recital comienza a las 8 de la mañana, en simultáneo con Corea del Sur, donde será a las 20.

En otros países de Latinoamérica, los horarios varían: México a las 5, Colombia y Perú a las 6, y Venezuela o Bolivia a las 7 de la mañana del sábado.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Netflix US (@netflix)

Cómo ver el show en vivo de BTS

La transmisión será exclusiva de Netflix y estará incluida dentro de cualquier plan activo, sin costo adicional. Solo hace falta ingresar a la plataforma a la hora indicada para ver el recital en tiempo real desde cualquier dispositivo. El evento estará disponible en más de 190 países.

El regreso de BTS en vivo por Netflix
El regreso de BTS en vivo por Netflix

El regreso de BTS en vivo por Netflix

Un regreso histórico para BTS

El concierto simboliza el reencuentro de los siete integrantes tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea y da inicio a una nueva etapa artística. Además, funciona como lanzamiento oficial del álbum Arirang, que llega apenas un día antes del show.

Se espera un setlist que combine canciones nuevas con los hits que llevaron a BTS a convertirse en un fenómeno global, en un espectáculo pensado tanto para fans históricos como para nuevas audiencias.

BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix.
BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix.

BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix.

El inicio de la gira mundial

La banda prepara su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial prevista para 2026-2027 y este es el inicio. El tour tendrá un recorrido ambicioso, con entre 70 y 82 presentaciones confirmadas en Asia, América del Norte, Latinoamérica (incluida Argentina) y Europa, consolidando su vuelta a la escena global.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

BTS en Argentina 2026: sorpresa por precios de las entradas, fechas y datos claves del tour

BTS en Argentina 2026: sorpresa por precios de las entradas, fechas y datos claves del tour

Por Redacción Espectáculos
Estos son todos los estrenos que llegan a Netflix en marzo de 2026

Los estrenos de marzo de 2026 en Netflix Argentina: BTS, animé y el regreso de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
Ian Lucas, flamante campeón de MasterChef Celebrity, decidió donar el premio.

Ian Lucas sorprendió con su decisión sobre el premio que ganó en MasterChef Celebrity

Netflix presentó el tráiler de la nueva temporada de una serie española. 

Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de una popular serie española