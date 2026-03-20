BTS en Netflix: a qué hora ver en Argentina el esperado concierto en vivo

BTS en Argentina 2026: el cambio que complica los shows, demoras y dudas sobre el estadio

El espectáculo, llamado “BTS The Comeback Live | Arirang”, se realizará este sábado 21 de marzo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl . Allí, el grupo presentará oficialmente su nuevo álbum y marcará su regreso tras varios años de pausa.

En Argentina y Chile, hay que madrugar: el recital comienza a las 8 de la mañana , en simultáneo con Corea del Sur , donde será a las 20.

En otros países de Latinoamérica, los horarios varían: México a las 5, Colombia y Perú a las 6, y Venezuela o Bolivia a las 7 de la mañana del sábado.

La transmisión será exclusiva de Netflix y estará incluida dentro de cualquier plan activo, sin costo adicional. Solo hace falta ingresar a la plataforma a la hora indicada para ver el recital en tiempo real desde cualquier dispositivo. El evento estará disponible en más de 190 países.

El regreso de BTS en vivo por Netflix El regreso de BTS en vivo por Netflix gentileza

Un regreso histórico para BTS

El concierto simboliza el reencuentro de los siete integrantes tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea y da inicio a una nueva etapa artística. Además, funciona como lanzamiento oficial del álbum Arirang, que llega apenas un día antes del show.

Se espera un setlist que combine canciones nuevas con los hits que llevaron a BTS a convertirse en un fenómeno global, en un espectáculo pensado tanto para fans históricos como para nuevas audiencias.

BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix. BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix. gentileza

El inicio de la gira mundial

La banda prepara su esperado regreso a los escenarios con una gira mundial prevista para 2026-2027 y este es el inicio. El tour tendrá un recorrido ambicioso, con entre 70 y 82 presentaciones confirmadas en Asia, América del Norte, Latinoamérica (incluida Argentina) y Europa, consolidando su vuelta a la escena global.