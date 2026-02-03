"BTS: el comeback" en vivo por Netflix: cuándo y a qué hora verlo en Argentina

Además, la plataforma estrenará un documental sobre la vuelta de la icónica banda de K-Pop que conquistó a millones en todo el mundo.

BTS transmitirá su regreso a los escenarios en vivo a través de Netflix.

Luego de que BTS anunciara su vuelta a los escenarios, un nuevo álbum y una gira mundial que incluirá a la Argentina, Netflix confirmó que transmitirá en vivo el recital que marca el regreso oficial del grupo. Se trata de un evento sin precedentes que podrá verse en simultáneo en todo el mundo a través de la plataforma.

Para esta ocasión especial, Netflix se unió a HYBE, la compañía detrás de la banda, con el objetivo de llevar el regreso de los íconos del K-pop a millones de hogares. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook compartirán escenario nuevamente en una presentación histórica que simboliza el inicio de una nueva etapa para el grupo.

Cuándo y a qué hora ver el recital de BTS en Netflix El evento titulado "BTS: el comeback en vivo | ARIRANG" se transmitirá en exclusiva por Netflix el 21 de marzo de 2026. En Argentina, el recital podrá verse a partir de las 8 (hora local).

El show se realizará en el emblemático Gwanghwamun, en Seúl, un lugar cargado de simbolismo, y funcionará como celebración oficial del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ARIRANG, previsto para el 20 de marzo.

El show se realizará en el emblemático Gwanghwamun, en Seúl, un lugar cargado de simbolismo, y funcionará como celebración oficial del lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, ARIRANG, previsto para el 20 de marzo.

BTS vuelve también con un documental exclusivo Además del recital en vivo, Netflix sumará a su catálogo el documental "BTS: El Regreso", que se estrenará el 27 de marzo de 2026. La producción mostrará el detrás de escena del nuevo álbum y el proceso creativo del grupo tras su reencuentro.

Dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine junto a HYBE, el documental ofrece un acceso inédito a los siete integrantes, desde el final del servicio militar obligatorio hasta el momento en que vuelven a crear música juntos. Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026 Primera vez: BTS llega con su tour a Argentina en 2026 Wikimedia Commons La película recorre el impacto emocional del reencuentro, las dudas, los cambios personales y la necesidad de reinventarse sin perder la esencia que los convirtió en referentes de la cultura pop global.