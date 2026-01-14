BTS en Argentina 2026: sorpresa por precios de las entradas, fechas y datos claves del tour

El regreso de BTS a los escenarios ya dejó de ser una promesa y empezó a tomar forma concreta. La banda de K-pop confirmó una gira mundial en 2026 y 2027 con 79 fechas y, por primera vez en su historia, incluyó a la Argentina dentro del recorrido.

Buenos Aires aparece marcada en el calendario con dos shows, el 23 y 24 de octubre de 2026 , y con un dato técnico que anticipa un espectáculo de alto impacto: un escenario circular de 360 grados , similar al que U2 popularizó en estadios durante la década pasada.

En el caso argentino, todavía no existe confirmación oficial sobre el estadio, pero en el sector del entretenimiento dan casi por descontado que el escenario será el Monumental de River Plate. La especulación no es azarosa: la producción local está en manos de DF Entertainment , la misma empresa que llevó al estadio de Núñez a figuras como Taylor Swift, Dua Lipa y Paul McCartney , y que maneja los montajes de gran formato con mayor capacidad del país.

El tour marcará el retorno pleno del grupo después de cuatro años sin giras globales y lo llevará por América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía. Por escala, despliegue y proyección económica, ya se perfila como una de las giras más grandes del año.

Uno de los puntos que más expectativa genera entre los fans tiene que ver con el precio de las entradas. ¿Será tan elevado como todo indica?

Cuánto cuestan las entradas para BTS World Tour en 2026

Como referencia inicial, los valores publicados en Ticketmaster para los shows de BTS en Goyang, Corea del Sur, se ubican entre 135 y 178 dólares, según el sector.

En Argentina, sin embargo, se estima que los montos podrían ser más altos.

Para dimensionar el contexto local, las entradas de shows internacionales recientes en 2025 como Shakira y Dua Lipa oscilaron entre los 100.000 y 250.000 pesos (más cargo por servicio), mientras que la banda británica Oasis llegó a vender tickets entre 145.000 y 295.000 pesos.

BTS, por convocatoria, producción y escala global, se movería en un rango similar o superior.

BTS World Tour: escenario 360° BTS World Tour: escenario 360°

Fecha de venta de entradas para BTS World Tour 2026

En cuanto a la venta, ya se conocen las fechas para Estados Unidos, México y Canadá: la preventa en Ticketmaster para miembros del ARMY Club se realizará el 22 y 23 de enero, mientras que la venta general comenzará el 24.

En Argentina todavía no hay anuncio oficial, pero habrá novedades pronto.

BTS World Tour: las fechas confirmadas incluyen a Buenos Aires BTS World Tour: las fechas confirmadas incluyen a Buenos Aires BigHit Music

Escenario 360° para BTS en 2026 y una recaudación astronómica

Más allá de la logística, el tour 2026 representa un hito en la historia del grupo. BTS no realizaba shows fuera de Corea del Sur y Estados Unidos desde 2018 y su última gira mundial dejó cifras difíciles de igualar: cerca de 246 millones de dólares recaudados y el récord de convertirse en el primer grupo coreano en encabezar un concierto en el estadio de Wembley.

Según proyecciones de Billboard, el regreso a los escenarios podría generar más de 1.000 millones de dólares en ingresos totales, sumando entradas, merchandising, licencias, ventas de álbumes y reproducciones en plataformas de streaming.

BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360° BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360° Web

El formato del show también explica parte de esa expectativa. El escenario circular de 360 grados apunta a mejorar la experiencia visual y ampliar la capacidad de público en cada estadio, algo clave en una gira de semejante demanda.

La confirmación de la gira llega, además, en un momento estratégico para la banda. El 20 de marzo, BTS lanzará su quinto álbum de estudio, titulado de manera provisoria BTS The 5th Album, con 14 canciones inéditas. Ese regreso discográfico marcará una nueva etapa creativa para el grupo y funcionará como plataforma para el tour mundial.

Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS se consolidó desde su debut en 2013 como el artista más vendedor en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart. Pero su alcance va mucho más allá de los números: canciones como “MIC Drop”, "DNA", "IDOL", “Dynamite”, “Life Goes On” y “Butter” transformaron al grupo en un fenómeno cultural global.

Embed - BTS () 'DNA' Official MV

En América Latina, la gira incluirá paradas en Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo, una señal clara de la importancia estratégica de la región en el regreso de BTS a los escenarios.