BTS en Argentina 2026: las fechas confirmadas para su nuevo tour

BTS confirmó de manera oficial su gira mundial 2026 y, por primera vez desde su debut, incluyó a la Argentina en su mapa global. El grupo surcoreano se presentará en l a Ciudad de Buenos Aires con dos fechas programadas para el 23 y 24 de octubre de 2026, un anuncio que sacudió a la comunidad de fans locales y marcó un hito para el K-pop en el país.

La noticia se conoció este martes a través del cartel difundido por BigHit Music, la empresa que gestiona la carrera del septeto.

La gira también contempla paradas en otras capitales latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo, consolidando una fuerte apuesta por la región en el regreso del grupo a los escenarios.

Todavía no se anunció en qué estadio va a tocar la banda de K-pop, pero para Buenos Aires se especula con el estadio de River Plate , debido a que la producción correrá a cuenta de DF Entertainment (Taylor Swift, Paul McCartney, Dua Lipa, entre otros).

BTS World Tour: escenario 360° BTS World Tour: escenario 360°

El BTS World Tour recorrerá además ciudades de Estados Unidos y Canadá, y se extenderá por Europa, Asia y Oceanía a lo largo de 2026 y 2027.

Se trata de una de las giras más ambiciosas de la próxima temporada musical y del retorno pleno de BTS a los shows en vivo tras un período marcado por proyectos individuales y el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes.

BTS: el grupo de K-pop estrena álbum y gira en 2026

La confirmación del tour llega en la antesala de un momento clave para la banda: el comeback previsto para el 20 de marzo, fecha en la que lanzará su quinto álbum de estudio. El disco, titulado de manera provisoria BTS The 5th Album, incluirá 14 canciones inéditas y marcará una nueva etapa creativa para el grupo, con expectativas altas tanto en ventas como en impacto cultural.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dfallaccess/status/2011093227387175406?s=20&partner=&hide_thread=false SAVE THE DATE! La gira mundial de BTS llega oficialmente a Buenos Aires



Enterarte antes que nadie las novedades https://t.co/WWKMctcXKe https://t.co/TmLX0NybUr — DF Entertainment (@dfallaccess) January 13, 2026

Desde su debut en 2013, BTS se convirtió en el artista con mayores ventas en la historia de Corea del Sur, con más de 30 millones de copias comercializadas según Circle Chart.

Map of the Soul: 7 se mantiene como el álbum más vendido del país y como el primero en superar las cuatro y cinco millones de unidades. A nivel global, el grupo rompió barreras al convertirse en el primer artista de habla no inglesa en agotar entradas en el estadio de Wembley, durante el Love Yourself World Tour de 2019.

BTS llega por primera vez a Argentina en 2026 BTS llega por primera vez a Argentina en 2026 Web

Integrado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, BTS nació con una impronta ligada al hip hop, pero con el paso de los años amplió su identidad sonora hacia el pop, el R&B, la electrónica y otros géneros. Canciones como “MIC Drop”, “Dynamite”, “Savage Love”, “Life Goes On” y “Butter” no solo dominaron rankings internacionales, sino que también consolidaron al grupo como un fenómeno cultural que trasciende la música.

Próximamente habrá información sobre estadio y fecha de la venta de entradas.