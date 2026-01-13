El actor de High School Musical que detuvieron por distribuir material de abuso sexual infantil

Se trata de Matt Prokop , actor estadounidense de 35 años, quien permanece privado de su libertad luego de ser acusado por posesión y distribución de material de abuso sexual infantil , además de resistencia a la autoridad.

Prokop fue arrestado en los días previos a Navidad tras una investigación policial que derivó en múltiples cargos. A esto se suma el incumplimiento de condiciones impuestas en una causa anterior iniciada en 2024 , aunque las autoridades no detallaron públicamente de qué manera violó esas restricciones.

Los antecedentes penales del actor no son nuevos. En mayo del año pasado fue detenido en Victoria, Texas, su ciudad natal, acusado de agredir físicamente a su entonces pareja . En ese episodio, según el expediente judicial, habría intentado huir del lugar, lo que motivó cargos adicionales por resistencia al arresto.

De Disney al retiro temprano de la actuación

Matt Prokop nació en julio de 1990 y se mudó a Los Ángeles siendo adolescente con la intención de construir una carrera en Hollywood. Sus primeros pasos incluyeron apariciones en series populares como "Hannah Montana" y "The Office", además de pequeños papeles en cine.

El reconocimiento masivo llegó en 2008, cuando interpretó a Jimmy “The Rocket Man” Zara en “High School Musical 3: Senior Year”, una de las películas juveniles más exitosas de Disney.

Allí hizo al reemplazo del personaje de Zac Efron, Troy Bolton, durante la obra de teatro de fin de curso.