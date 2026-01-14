14 de enero de 2026 - 13:11

"Se le ocurre cada cosa": Graciela Alfano reveló cómo es Mauricio Macri en la cama y lo llenó de halagos

La exvedette le contó a Moria Casán cómo fue su relación "clandestina" con el expresidente y sorprendió con sus confesiones.

Graciela Alfano y Mauricio Macri
Los Andes
La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación, dio de qué hablar, pero no solo por la ruptura. Apenas un día después de que se conociera la ruptura, Graciela Alfano sorprendió con una declaración íntima que volvió a ubicar al expresidente en el centro de una escena.

La actriz aseguró que Macri la contactó para invitarla a comer, lo que derivó en un relato que no pasó desapercibido. Alfano habló del tema en diálogo con Moria Casán en el programa La mañana con Moria, donde repasó el vínculo que mantuvo con Macri años atrás y explicó por qué no descarta un reencuentro.

Graciela Alfano tuvo halagos para con Mauricio Macri como amante

Fiel a su estilo frontal, la conductora fue directa con su pregunta. “¿Ya te acostaste con Macri? ”, lanzó Moria al aire. La respuesta de Alfano no dejó margen para dudas: “Sí, mi amor, hace años. Lo conocí cuando estaba en El Periscopio y tuve una relación de 7 años”.

El testimonio avanzó por un terreno todavía más íntimo cuando la actriz describió cómo fue esa relación en la privacidad. “Rinde en la cama, es muy divertido, se le ocurre cada cosa en la cama, que a mí me divirtió muchísimo. Éramos clandestinos”, afirmó, sin precisar el período exacto del romance.

Embed - GRACIELA ALFANO LE CONTÓ A MORIA QUE SALIÓ CON MAURICIO MACRI 7 AÑOS: "ES DIVERTIDO EN LA CAMA"

Ante la consulta sobre los tiempos, optó por mantener cierta reserva y dejó en claro: “Terminamos cuando empecé a salir con Alé”.

Más allá de lo personal, Alfano se detuvo en el perfil de Macri y en los rasgos que, según ella, definían su personalidad. “Era muy ocurrente, lo dejo a su criterio, no puedo contar todo, es muy divertido”, señaló, con una sonrisa cómplice que se percibió incluso a través de la pantalla.

Luego agregó una valoración que combinó ironía y elogio intelectual: “Es acuario, es un tipo que tiene una inteligencia, es ingeniero y uno no se recibe de ingeniero si es estúpido. Como yo, por supuesto, hay que estudiar y hay que saber”.

