12 de enero de 2026 - 22:11

Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Mauricio Macri: "Me escribió..."

Tras la ruptura del expresidente con Juliana Awada, Graciela Alfano aseguró que tuvo un romance con Macri y no descartó un reencuentro.

Graciela Alfano habló del pasado y del presente con Mauricio Macri.

Graciela Alfano habló del pasado y del presente con Mauricio Macri.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el del espectáculo. En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió al revelar que mantuvo un romance con el expresidente.

Leé además

que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos
Foto de archivo: Mauricio Macri y Juliana Awada 

Habló Juliana Awada tras separarse de Macri: la última foto familiar

Por Redacción Política

Mientras trascendían versiones sobre una crisis profunda que habría derivado en una decisión consensuada, comenzaron a circular rumores que vincularon a Macri con Juana Viale, versión que la conductora desmintió de manera categórica.

En diálogo con el programa DDM, Alfano aseguró no conocer los detalles íntimos de la ruptura entre Macri y Awada, aunque se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, la entrevista tomó otro tono cuando la vedette contó que el exmandatario se había comunicado con ella de madrugada.

Embed

Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer”, relató Alfano, dejando atónitos a los integrantes del programa. Lejos de esquivar el tema, la actriz fue aún más directa y recordó el vínculo que tuvo con Macri en el pasado: “Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.

Consultada sobre la posibilidad de retomar una relación sentimental con el expresidente, Alfano no cerró la puerta a esa alternativa: “Es posible que suceda, somos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Felipe Fort expresó su deseo de ser padre en unos años y seguir los pasos de Ricky. 

Felipe Fort a sus 21 años expresó su deseo de paternidad en un futuro "Haría lo mismo que Ricky"

Por Redacción Espectáculos
Robertito Funes Ugarte denunció a su vecino luego de recibir varias amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Robertito Funes denunció y colocó una perimetral contra su vecino: "Es un mafioso, violento"

Por Redacción Espectáculos
Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity. 

Repechaje de MasterChef Celebrity: cuándo arranca, quiénes regresan y las nuevas figuras

Por Redacción Espectáculos
ella esta enojadisima: la angustia de luciano castro tras serle infiel a griselda siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos