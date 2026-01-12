Graciela Alfano reveló que tuvo un romance con Mauricio Macri: "Me escribió..."

Tras la ruptura del expresidente con Juliana Awada, Graciela Alfano aseguró que tuvo un romance con Macri y no descartó un reencuentro.

La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, luego de 15 años de relación, continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como en el del espectáculo. En ese contexto, Graciela Alfano sorprendió al revelar que mantuvo un romance con el expresidente.

Mientras trascendían versiones sobre una crisis profunda que habría derivado en una decisión consensuada, comenzaron a circular rumores que vincularon a Macri con Juana Viale, versión que la conductora desmintió de manera categórica.

En diálogo con el programa DDM, Alfano aseguró no conocer los detalles íntimos de la ruptura entre Macri y Awada, aunque se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, la entrevista tomó otro tono cuando la vedette contó que el exmandatario se había comunicado con ella de madrugada.

Embed GRACIELA ALFANO HABLA DE TODO EN DDM



"Me escribió 4 AM y me invitó a comer"

"Me encanta como hombre" #DDM pic.twitter.com/VmshfSMNCb — América TV (@AmericaTV) January 12, 2026 “Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer”, relató Alfano, dejando atónitos a los integrantes del programa. Lejos de esquivar el tema, la actriz fue aún más directa y recordó el vínculo que tuvo con Macri en el pasado: “Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.