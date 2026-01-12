12 de enero de 2026 - 21:15

Felipe Fort a sus 21 años expresó su deseo de paternidad en un futuro "Haría lo mismo que Ricky"

El hijo del empresario durante una entrevista habló de su deseo de convertirse en padre dentro de unos años y no descartó hacerlo solo en caso de no encontrar a la “persona perfecta”.

Felipe Fort expresó su deseo de ser padre en unos años y seguir los pasos de Ricky.&nbsp;

Felipe Fort expresó su deseo de ser padre en unos años y seguir los pasos de "Ricky". 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

 

Wanda Nara expuso un mensaje de Grego Rossello tras su separación y reavivó rumores de acercamiento

Por Redacción Espectáculos
Robertito Funes Ugarte denunció a su vecino luego de recibir varias amenazas de muerte e intentos de agresión. 

Robertito Funes denunció y colocó una perimetral contra su vecino: "Es un mafioso, violento"

Por Redacción Espectáculos

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro para el medio Infobae, el joven se refirió a la posibilidad de seguir el camino de Ricardo Fort, quien fue pionero en Argentina al formar una familia a través de la subrogación de vientre, gracias a la cual tuvo a sus dos hijos, Felipe y Marta.

ricardo fort hijos

La confesión del hijo de Ricardo Fort

En la charla, el hijo del empresario, fue claro al responder la pregunta sobre la elección de convertirse padre en un futuro y comentó que se imagina siendo papá en unos años, alrededor de los 27 años y, no descarta la posibilidad de que lo haga como padre soltero.

“En cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable”, expresó, dejando en claro que la paternidad es un proyecto para un futuro cercano.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Infobae (@infobae)

Felipe explicó que formar una familia con una pareja dependerá de encontrar a la persona indicada, y explicó: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.

Con respecto a esto, se refirió a la situación particular de su padre años atrás: “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”.

El joven confesó su deseo de tener un varón. El motivo principal es construir el vínculo padre-hijo : “Quiero recuperar esa relación padre-hijo”.

En la entrevista, también habló sobre su presente en la empresa de chocolates, de la cual ya no es parte, sino que tiene en mente seguir con sus propios proyectos personales. Debido a esto, la fábrica quedó a cargo de sus tíos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Arranca el repechaje de Masterchef Celebrity. 

Repechaje de MasterChef Celebrity: cuándo arranca, quiénes regresan y las nuevas figuras

Por Redacción Espectáculos
ella esta enojadisima: la angustia de luciano castro tras serle infiel a griselda siciliani

"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Por Redacción Espectáculos
que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos
La nueva película disponible en Netflix con Scarlett Johansson y Tom Hanks

En 105 minutos: la nueva película con Scarlett Johansson y Tom Hanks que ya está disponible en Netflix

Por Redacción Espectáculos