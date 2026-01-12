Felipe Fort a sus 21 años expresó su deseo de paternidad en un futuro "Haría lo mismo que Ricky"

A pocos meses de cumplir 22 años, Felipe Fort , hijo del "Comandante" , habló sobre sus proyectos personales a futuro y su deseo de convertirse en padre joven.

Durante una entrevista con Tatiana Schapiro para el medio Infobae, el joven se refirió a la posibilidad de seguir el camino de Ricardo Fort , quien fue pionero en Argentina al formar una familia a través de la subrogación de vientre, gracias a la cual tuvo a sus dos hijos, Felipe y Marta.

En la charla, el hijo del empresario, fue claro al responder la pregunta sobre la elección de convertirse padre en un futuro y comentó que se imagina siendo papá en unos años, alrededor de los 27 años y, no descarta la posibilidad de que lo haga como padre soltero.

“En cinco añitos, seis. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable”, expresó, dejando en claro que la paternidad es un proyecto para un futuro cercano.

Felipe explicó que formar una familia con una pareja dependerá de encontrar a la persona indicada, y explicó: “Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero”.

Con respecto a esto, se refirió a la situación particular de su padre años atrás: “El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él”.

El joven confesó su deseo de tener un varón. El motivo principal es construir el vínculo padre-hijo : “Quiero recuperar esa relación padre-hijo”.

En la entrevista, también habló sobre su presente en la empresa de chocolates, de la cual ya no es parte, sino que tiene en mente seguir con sus propios proyectos personales. Debido a esto, la fábrica quedó a cargo de sus tíos.