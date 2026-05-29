Juan Darthés rompió el silencio tras su condena por abuso sexual a Thelma Fardín con un polémico mensaje

Tras conocerse su condena a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardín, Juan Darthés compartió un llamativo mensaje a través de un estado de WhatsApp, el cual también fue replicado por su esposa, María del Carmen Leone.

"Ganamos otra vez": el descargo de Thelma Fardin tras la condena firme a Juan Darthés

La Justicia de Brasil confirmó la condena de prisión a Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El posteo estaba escrito en portugués y hacía referencia a su actual situación espiritual y legal. “Nunca subestimes la rapidez con la que Dios puede cambiar tu situación”, expresaba el mensaje.

A principios de mayo, la Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra la actriz Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las impugnaciones de la defensa , cerrando así un proceso judicial que se extendió por ocho años.

Bajo esta sentencia definitiva, el actor deberá cumplir su pena en un régimen semiabierto . Esta modalidad, prevista en el Código Penal de Brasil , permite al recluso salir de prisión durante el día para trabajar o estudiar, con la obligación de regresar a su celda para dormir todas las noches.

Por su lado, el abogado defensor de Darthés, Fernando Burlando, aseguró que todavía existe la posibilidad de que se anule el fallo.

La denuncia de Thelma Fardín

Los hechos denunciados ocurrieron en 2009 en Nicaragua, durante una gira de la obra infantil Patito Feo. En aquel momento, Thelma Fardin tenía 16 años y Juan Darthés 45. Sin embargo, el caso cobró relevancia pública recién en diciembre de 2018, cuando la actriz, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, realizó la denuncia formal y acusó al actor por abusar sexualmente de ella.

"La entrevista fue violencia de género simbólica": la respuesta de Thelma Fardin a Darthés Thelma Fardín denunció a Juan Darthés en 2018

El proceso judicial contó con la colaboración de los Ministerios Públicos Fiscales de Nicaragua, Brasil y Argentina. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió al actor al considerar que no se había acreditado el "acceso carnal" bajo las normativas vigentes en 2009.

Mientras que el 10 de junio de 2024, la justicia brasileña revocó la absolución y dictó la condena original de seis años, decisión que ahora quedó ratificada por el voto de cinco magistrados del Tribunal de San Pablo.