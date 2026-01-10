10 de enero de 2026 - 17:20

Wanda Nara expuso un mensaje de Grego Rossello tras su separación y reavivó rumores de acercamiento

La conductora mostró el mensaje recibido a través de Instagram y dejó al descubierto un contacto que llegó en un momento particularmente sensible.

Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara
Wanda Nara se separó recientemente de Martín Migueles.

El intercambio se produjo a través de mensajes directos y fue difundido por la propia Wanda en sus historias, donde dejó entrever que el saludo de Rossello figuró entre los primeros que recibió luego de confirmar su nueva soltería.

El acercamiento entre Wanda Nara y Grego Rossello

El episodio se conoció cuando la conductora decidió publicar una captura de pantalla de su chat con el humorista. En la imagen se observa un mensaje breve pero sugestivo: “Hola perdida, ¿cómo estás Wan?”. Más allá del contenido del saludo, lo que despertó mayor atención fue el contexto temporal en el que se produjo.

image
El mensaje de Grego Rosello a Wanda Nara.

La propia Wanda acompañó la publicación con la frase “Te separás...”, insinuando que el contacto se dio inmediatamente después de que se difundiera la noticia de su ruptura. La publicación no tardó en viralizarse y fue replicada por usuarios y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo, que rápidamente comenzaron a interpretar el gesto como una posible señal de interés por parte del influencer.

Frente a la exposición pública, Grego Rossello reaccionó con su característico tono humorístico. El comediante reposteó la historia de Wanda y buscó descomprimir la situación al explicar que su mensaje no tenía una intención personal. “Les juro que le escribí por trabajo”, escribió en su cuenta, intentando aclarar el motivo del contacto y bajarle el tono a las versiones que empezaban a circular. A pesar de esa explicación, el ida y vuelta no se detuvo allí y la interacción entre ambos sumó nuevos capítulos que volvieron a alimentar las especulaciones.

La respuesta del humorista

En otra captura difundida posteriormente por el propio Rossello, se pudo ver que la conversación entre ambos continuó con un intercambio más distendido y con tintes de coqueteo. El influencer le propuso a Wanda salir a tomar algo, a lo que ella respondió consultando si se encontraba en Mar del Plata.

Wanda Nara
Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

La respuesta del humorista fue inmediata: aseguró que no estaba en la ciudad, pero que si ella sí lo estaba, se subía al auto y viajaba sin dudarlo.

