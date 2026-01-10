Wanda Nara expuso un mensaje de Grego Rossello tras su separación y reavivó rumores de acercamiento

La conductora mostró el mensaje recibido a través de Instagram y dejó al descubierto un contacto que llegó en un momento particularmente sensible.

La vida sentimental de Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la conductora compartiera en sus redes sociales una conversación privada con el influencer y humorista Grego Rossello, ocurrida en las horas posteriores a que se hiciera pública su reciente separación de Martín Migueles.

Wanda Nara Wanda Nara se separó recientemente de Martín Migueles. web El intercambio se produjo a través de mensajes directos y fue difundido por la propia Wanda en sus historias, donde dejó entrever que el saludo de Rossello figuró entre los primeros que recibió luego de confirmar su nueva soltería.

El acercamiento entre Wanda Nara y Grego Rossello El episodio se conoció cuando la conductora decidió publicar una captura de pantalla de su chat con el humorista. En la imagen se observa un mensaje breve pero sugestivo: “Hola perdida, ¿cómo estás Wan?”. Más allá del contenido del saludo, lo que despertó mayor atención fue el contexto temporal en el que se produjo.

image El mensaje de Grego Rosello a Wanda Nara. La propia Wanda acompañó la publicación con la frase “Te separás...”, insinuando que el contacto se dio inmediatamente después de que se difundiera la noticia de su ruptura. La publicación no tardó en viralizarse y fue replicada por usuarios y cuentas dedicadas al mundo del espectáculo, que rápidamente comenzaron a interpretar el gesto como una posible señal de interés por parte del influencer.

Frente a la exposición pública, Grego Rossello reaccionó con su característico tono humorístico. El comediante reposteó la historia de Wanda y buscó descomprimir la situación al explicar que su mensaje no tenía una intención personal. “Les juro que le escribí por trabajo”, escribió en su cuenta, intentando aclarar el motivo del contacto y bajarle el tono a las versiones que empezaban a circular. A pesar de esa explicación, el ida y vuelta no se detuvo allí y la interacción entre ambos sumó nuevos capítulos que volvieron a alimentar las especulaciones.