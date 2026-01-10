10 de enero de 2026 - 11:39

Telefe le puso una cláusula al contrato de Wanda Nara y la comprometió: "Mantener una imagen y..."

Un dato revelador sobre el acuerdo entre la conductora de Masterchef Celebrity y el canal fue expuesto días atrás.

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

El hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles vive una mala situación económica.

El duro momento que atraviesa Francisco, el hijo de Marcelo Tinelli: "No se puede..."

Por Agustín Zamora
Se confirmó la noticia de el fin de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

El romance que duró poco: Evangelina Anderson e Ian Lucas se separaron

Por Redacción Espectáculos

Cansada de las críticas vinculadas a su presente sentimental, y fiel a su personalidad, Wanda Nara decidió pronunciarse al respecto, con un contundente mensaje en sus redes sociales mediante el cual expuso un detalle íntimo de Martín Migueles, y que causó todo tipo de repercusiones. Posteriormente, el mensaje en cuestión fue eliminado.

Wanda Nara
Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen.

La eliminación de este mensaje por parte de la modelo, sin duda alguna, no pasó desapercibido, y muchos lo asociaron respecto al contrato que mantiene con Telefe, pero específicamente con una cláusula que, tras lo ocurrido, podría ser motivo de preocupación para ella.

La cláusula en el contrato de Wanda Nara que impuso Telefe

"La cláusula que le impone Telefe y a Wanda le preocupa por eso dice 'los años de contrato que tengo (…)'. Y somos todos iguales ahora (…). La cláusula 6.7 que dice 'reputación e imagen pública de la conductora'”, señaló al respecto Guido Záffora en “El Diario de Mariana” (DDM) (América TV).

Embed - Sale a la luz un detalle preocupante del contrato de Wanda Nara con Telefe - Minuto Neuquén Show

En este mismo sentido, destacó la importancia de que la presentadora de MasterChef Celebrity se mantenga alejada de todo tipo de controversias y escándalos que no solo afectarían su figura, sino al propio canal.

"La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que refleje los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye y se limita a comportamientos éticos de respeto que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas", agregó finalmente el panelista. Un detalle no menor que, sin duda alguna, puede poner a Wanda Nara contra las cuerdas en torno a su contrato con Telefe.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El hijo de Gabriel Batistuta tiene 27 años y sigue la pasión de su padre por el fútbol.

Así está hoy Joaquín, el hijo de Gabriel Batistuta: tiene 26 años y heredó la pasión del exfutbolista

Por Agustín Zamora
Mariana Fabbiani logró que la justicia ordene la desindexación de contenidos adulterados sobre ella.

La Justicia falló a favor de Mariana Fabbiani y ordenó borrar vínculos eróticos de internet

Por Agustín Zamora
Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 10 de enero, y dónde verlo online

Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, sábado 10 de enero, y dónde verlo online

Por Redacción Espectáculos
Pepe Cibrián. Presente en la inauguración del Circo Rodas esta semana.

Pepe Cibrián: del Circo Rodas a la resurrección de Drácula

Por Ariel Búmbalo