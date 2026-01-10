Telefe le puso una cláusula al contrato de Wanda Nara y la comprometió: "Mantener una imagen y..."

Un dato revelador sobre el acuerdo entre la conductora de Masterchef Celebrity y el canal fue expuesto días atrás.

Durante los últimos días, el nombre de Wanda Nara fue nuevamente de lo más resonado en la escena mediática, luego de que la atención se posara sobre su novio, Martín Migueles, a raíz de presuntos chats y conversaciones que este último habría mantenido con algunas famosas, a pesar de estar en pareja con la empresaria, entre ellas Claudia Ciardone.

Cansada de las críticas vinculadas a su presente sentimental, y fiel a su personalidad, Wanda Nara decidió pronunciarse al respecto, con un contundente mensaje en sus redes sociales mediante el cual expuso un detalle íntimo de Martín Migueles, y que causó todo tipo de repercusiones. Posteriormente, el mensaje en cuestión fue eliminado.

Wanda Nara Telefe no quiere que Wanda Nara manche su imagen. web La eliminación de este mensaje por parte de la modelo, sin duda alguna, no pasó desapercibido, y muchos lo asociaron respecto al contrato que mantiene con Telefe, pero específicamente con una cláusula que, tras lo ocurrido, podría ser motivo de preocupación para ella.

La cláusula en el contrato de Wanda Nara que impuso Telefe "La cláusula que le impone Telefe y a Wanda le preocupa por eso dice 'los años de contrato que tengo (…)'. Y somos todos iguales ahora (…). La cláusula 6.7 que dice 'reputación e imagen pública de la conductora'”, señaló al respecto Guido Záffora en “El Diario de Mariana” (DDM) (América TV).

En este mismo sentido, destacó la importancia de que la presentadora de MasterChef Celebrity se mantenga alejada de todo tipo de controversias y escándalos que no solo afectarían su figura, sino al propio canal.