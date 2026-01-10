Telefe le puso una cláusula al contrato de Wanda Nara y la comprometió: "Mantener una imagen y..."

Cansada de las críticas vinculadas a su presente sentimental, y fiel a su personalidad,Wanda Nara decidió pronunciarse al respecto, con un contundente mensaje en sus redes sociales mediante el cual expuso un detalle íntimo de Martín Migueles, y que causó todo tipo de repercusiones. Posteriormente, el mensaje en cuestión fue eliminado.
La eliminación de este mensaje por parte de la modelo, sin duda alguna, no pasó desapercibido, y muchos lo asociaron respecto al contrato que mantiene con Telefe, pero específicamente con una cláusula que, tras lo ocurrido, podría ser motivo de preocupación para ella.
La cláusula en el contrato de Wanda Nara que impuso Telefe
"La cláusula que le impone Telefe y a Wanda le preocupa por eso dice 'los años de contrato que tengo (…)'. Y somos todos iguales ahora (…). La cláusula 6.7 que dice 'reputación e imagen pública de la conductora'”, señaló al respecto Guido Záffora en “El Diario de Mariana” (DDM) (América TV).
En este mismo sentido, destacó la importancia de que la presentadora de MasterChef Celebrity se mantenga alejada de todo tipo de controversias y escándalos que no solo afectarían su figura, sino al propio canal.
"La conductora se compromete con Telefe a mantener una imagen y reputación que refleje los valores y principios de los programas y/o streams y/o la ficción vertical del canal. Incluye y se limita a comportamientos éticos de respeto que promuevan un ambiente positivo y profesional hacia el público, colaboradores y demás personas relacionadas con los programas", agregó finalmente el panelista. Un detalle no menor que, sin duda alguna, puede poner a Wanda Nara contra las cuerdas en torno a su contrato con Telefe.