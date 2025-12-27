27 de diciembre de 2025 - 09:34

Claudia Ciardone rompió el silencio y aconsejó a Wanda Nara: "Que no le pase lo que me pasó a mí"

La ex Gran Hermano detalló cómo fue su romance de tres meses con el novio de la conductora, a quién le aconsejó que tenga cuidado.

Claudia Ciardone habló sobre el novio de Wanda Nara y aconsejó a la conductora.

Claudia Ciardone habló sobre el novio de Wanda Nara y aconsejó a la conductora.

Los Andes
Por Agustín Zamora

Mientras se encuentra en Punta del Este donde pasó la Navidad, un nuevo escándalo volvió a salpicar a Wanda Nara. Y todo explotó de una forma inesperada, cuando Yanina Latorre reveló detalles de un intento de infidelidad por parte de Martín Migueles con Claudia Ciardone.

¿Otra vez es la China Suárez? No, quien habría quedado envuelta en esta nueva polémica de es Claudia Ciardone, la mediática modelo, exparticipante de Gran Hermano y quien hace años llegó a ser una de las novias de Ricardo Fort", comenzó detallando la ex LAM.

La llegada de Ciardone a la vida de Migueles no es de ahora, sino que en el pasado ambos ya habrían tenido una relación y ahora él habría querido reconquistarla.

El empresario aprovechó que su novia no estaba en el país para invitar a su ex a tomar un café, lo que era una señal de polémica fuerte. Por lo ocurrido, la exvedette se encargó de contar todo lo sucedido.

Claudia Ciardone expuso al novio de Wanda Nara

Luego de dar la noticia, Yanina presentó una nota que le hicieron a Ciardone. Allí, la modelo expuso al novio de Wanda sin dudarlo. “Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí fue que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”.

Consultada sobre cómo se conocieron con el empresario, la ex Gran Hermano contó: “En el gimnasio, acá en Nordelta”. “A él le gusta esto de armar quilombo con las mujeres. Habré estado con él, como mucho, tres meses", contó.

Sobre su separación, Claudia Ciardone recordó que fue por una situación similar a la que ahora vive Wanda Nara: "Cuando decido alejarme de él, es porque viene y me increpa una chica que era su ex o que estaba en el momento, porque él salía con muchas a la vez, y después salta otra más. En el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”, recordó.

Respecto a cuándo fue la última vez que le escribió Migueles, Claudia dijo: “Hace unos días. Él primero me pidió disculpas a través de un conocido que tenemos en común, que me pareció bien, entonces le acepté las disculpas. Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cagadas”.

El consejo que le dio Claudia Ciardone a Wanda Nara

“Si con Wanda está bien, por mí está buenísimo, simplemente no quiero que me meta en problemas", añadió, y le hizo una advertencia directa a Wanda Nara: "A ella le aconsejo que esté atenta a todo, para que no le pase lo que me pasó a mí. Que vaya con cuidado”, lanzó.

Por último, Claudia Ciardone lanzó un bombazo al decir que "no tiene los papaeles en regla" y que “Acá en Nordelta es conocido como pirata del asfalto. De hecho, él mismo sabe que lo dicen”.

