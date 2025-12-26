Un romance bajo la lupa: el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles en medio de una nueva polémica

Se difundieron detalles de una conversación privada que volvió a poner en el centro de la escena mediática al reciente romance.

El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles quedó envuelto en una nueva controversia luego de que trascendieran presuntos mensajes enviados por el joven a la ex Gran Hermano Claudia Ciardone mientras ya se encontraba en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara fue con Martín Migueles a ver "Rocky" Wanda Nara fue con Martín Migueles a ver "Rocky". TN / MovilPress Cuándo se habría iniciado la polémica Según lo relatado al aire, el episodio se habría iniciado cuando Migueles se encontraba en compañía de una persona conocida por Ciardone. A partir de ese encuentro, un intermediario le habría transmitido el interés del joven por retomar el contacto y pedirle disculpas. Yanina Latorre señaló que el mensaje que recibió Ciardone fue: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”. Ante esa situación, la ex participante de Gran Hermano decidió desbloquearlo, ya que lo tenía restringido en sus contactos.

Embed HABLA CLAUDIA CIARDONE, EX DE MARTÍN MIGUELES



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/ZWENYlign1 — América TV (@AmericaTV) December 26, 2025 Luego de ser desbloqueado, Migueles habría retomado el diálogo de manera directa. Durante el programa se escuchó el contenido de uno de los mensajes que le envió: “¿Qué haces, Clau? Qué alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp. Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”. De acuerdo con lo revelado, tras ese primer intercambio, el joven habría avanzado aún más al enviarle la dirección de su domicilio y proponerle un encuentro.

Wanda Nara y Martín Migueles El dato que generó mayor repercusión El dato que generó mayor repercusión fue que estos contactos se habrían producido mientras Migueles ya mantenía una relación formal con Wanda Nara. La conductora había blanqueado recientemente el vínculo con una publicación romántica en redes sociales, en la que celebró seis meses de noviazgo. Ese gesto público había marcado una etapa de mayor exposición de su vida privada, luego de un período en el que había optado por un perfil más reservado.