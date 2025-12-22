22 de diciembre de 2025 - 19:33

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario"

La conductora desmintió la información que se dio la semana pasada sobre las deudas saldadas y que le permitían al jugar pasar la Navidad con sus hijas.

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que sigue siendo deudor alimentario

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario"

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El nombre de Wanda Nara apareció en medio de la llegada de Mauro Icardi al país luego de que se dijera que el futbolista había saldado en su totalidad la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas.

Leé además

La China Suárez quiere que Mauro Icardi deje Turquía. 

la China Suárez decide el futuro laboral de Mauro Icardi: "Quiere ir a un lugar donde..."

Por Agustín Zamora
la justicia habilito a mauro icardi a pasar navidad con sus hijas: la drastica decision de wanda nara

La Justicia habilitó a Mauro Icardi a pasar Navidad con sus hijas: la drástica decisión de Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos

La versión indicaba que el delantero del Galatasaray había cancelado todas las deudas pendientes, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, lo que le permitiría regularizar su situación judicial y facilitar su viaje para pasar la Navidad en la Argentina antes de regresar a Turquía, donde debía reincorporarse a su club.

Sin embargo, la empresaria y conductora salió rápidamente a desmentir esa información. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Wanda fue tajante: “Mauro pagó cuatro meses de los catorce que debe. Sigue siendo deudor alimentario”.

Además, aclaró que la Justicia no levantó la inscripción en el registro de deudores ni modificó las medidas vigentes. Según su versión, el pago realizado por el futbolista respondió exclusivamente a la necesidad de poder salir del país, pero no implicó la cancelación total de la deuda.

En medio de versiones cruzadas y tensión judicial, Nara dejó en claro que, para ella, la situación está lejos de resolverse y que Icardi continúa siendo, legalmente, deudor alimentario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

bomba: mauro icardi podria regresar a italia para jugar en un grande

Bomba: Mauro Icardi podría regresar a Italia para jugar en un grande

Por Redacción Deportes
Wanda Nara cumplió 39 años este miércoles.

Wanda Nara recibió una dura advertencia por parte de la Justicia: cómo afecta a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Daniela Christiansson y Maxi López contaron cómo inicaron su relación.

La grosera confesión de Daniela Christiansson sobre cuando conoció a Maxi López

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara fue con su nuevo novio Martín Migueles a ver Rocky.

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles y revolucionó las redes con fotos íntimas

Por Redacción Espectáculos