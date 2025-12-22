Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi y aseguró que "sigue siendo deudor alimentario"

El nombre de Wanda Nara apareció en medio de la llegada de Mauro Icardi al país luego de que se dijera que el futbolista había saldado en su totalidad la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas.

La versión indicaba que el delantero del Galatasaray había cancelado todas las deudas pendientes, según se informó la Agencia Noticias Argentinas , lo que le permitiría regularizar su situación judicial y facilitar su viaje para pasar la Navidad en la Argentina antes de regresar a Turquía, donde debía reincorporarse a su club.

Sin embargo, la empresaria y conductora salió rápidamente a desmentir esa información. En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Wanda fue tajante: “ Mauro pagó cuatro meses de los catorce que debe. Sigue siendo deudor alimentario ”.

Además, aclaró que la Justicia no levantó la inscripción en el registro de deudores ni modificó las medidas vigentes. Según su versión, el pago realizado por el futbolista respondió exclusivamente a la necesidad de poder salir del país, pero no implicó la cancelación total de la deuda.

En medio de versiones cruzadas y tensión judicial, Nara dejó en claro que, para ella, la situación está lejos de resolverse y que Icardi continúa siendo, legalmente, deudor alimentario.