Wanda Nara recibió una dura advertencia por parte de la Justicia: cómo afecta a Mauro Icardi

El conflicto entre Icardi y Nara continúa bajo seguimiento judicial, con un proceso de restitución internacional en proceso.

La Justicia resolvió autorizar a Mauro Icardi a pasar la Navidad de 2025 junto a sus hijas en el marco del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, madre de las menores, por el régimen de visitas y el centro de vida. La decisión establece que el futbolista podrá estar con las niñas desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 de diciembre a la misma hora y fija.

wanda-nara-declaracionjpg Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda. gentileza La decisión del juez La resolución fue dictada por el juez Hagopian y señala que las menores deberán ser retiradas del domicilio materno, ubicado en el edificio Chateau Libertador, en el horario establecido. El fallo indica que Wanda Nara debe garantizar la entrega puntual y que, si transcurren más de treinta minutos sin que se cumpla la orden, Icardi quedará habilitado a solicitar la intervención policial.

Embed NUEVO CAPÍTULO DEL ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/yyKT2hvVlM — América TV (@AmericaTV) December 19, 2025 En el texto judicial se detalla: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual. En caso que pasados los 30 (treinta) minutos del horario de entrega ordenado, se autoriza al Sr. Mauro Emanuel Icardi a requerir la intervención de la fuerza pública”.

El mismo documento aclara que el operativo deberá contar con personal femenino no uniformado y que se faculta a la Policía a ingresar al domicilio, incluso forzando cerraduras si fuera necesario. Además, se autoriza de manera excepcional al propio Icardi a ingresar al departamento acompañado por el personal policial y sus abogadas. La medida se apoya en el dictamen del Defensor Público de Menores y en las condiciones laborales del futbolista, que limitan su disponibilidad para compartir tiempo con sus hijas fuera de la fecha indicada.

Wanda Nara y Mauro Icardi Las palabras de las abogadas de Mauro Icardi Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, explicó el alcance del fallo y lo vinculó al proceso internacional en curso. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, afirmó.