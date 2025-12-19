Wanda Nara recibió una dura advertencia por parte de la Justicia: cómo afecta a Mauro Icardi

La Justicia resolvió autorizar a Mauro Icardi a pasar la Navidad de 2025 junto a sus hijas en el marco del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, madre de las menores, por el régimen de visitas y el centro de vida. La decisión establece que el futbolista podrá estar con las niñas desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 de diciembre a la misma hora y fija.
La resolución fue dictada por el juez Hagopian y señala que las menores deberán ser retiradas del domicilio materno, ubicado en el edificio Chateau Libertador, en el horario establecido. El fallo indica que Wanda Nara debe garantizar la entrega puntual y que, si transcurren más de treinta minutos sin que se cumpla la orden, Icardi quedará habilitado a solicitar la intervención policial.
Embed
NUEVO CAPÍTULO DEL ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI
En el texto judicial se detalla: “Notifíquese, haciéndole saber a la Sra. Nara que deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual. En caso que pasados los 30 (treinta) minutos del horario de entrega ordenado, se autoriza al Sr. Mauro Emanuel Icardi a requerir la intervención de la fuerza pública”.
El mismo documento aclara que el operativo deberá contar con personal femenino no uniformado y que se faculta a la Policía a ingresar al domicilio, incluso forzando cerraduras si fuera necesario. Además, se autoriza de manera excepcional al propio Icardi a ingresar al departamento acompañado por el personal policial y sus abogadas. La medida se apoya en el dictamen del Defensor Público de Menores y en las condiciones laborales del futbolista, que limitan su disponibilidad para compartir tiempo con sus hijas fuera de la fecha indicada.
Las palabras de las abogadas de Mauro Icardi
Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, explicó el alcance del fallo y lo vinculó al proceso internacional en curso. “Las nenas pasan la Navidad con el padre porque hay un proceso de Restitución Internacional en trámite, y si el padre se toma un avión para venir a ver a sus hijas es lógico que el juez lo priorice ante la madre que fue la que dispuso la retención indebida de las nenas en otro país que no era su centro de vida”, afirmó.
En paralelo, se confirmó que Icardi canceló la liquidación de alimentos provisorios que lo había incluido en el registro de deudores alimentarios a fines de noviembre. Piro sostuvo que ahora corresponde que Nara presente la liquidación definitiva y detalle sus ingresos ante la Justicia. “Wanda Nara es tan millonaria como Mauro, tiene el mismo deber alimentante que el padre. Los dos tienen la misma capacidad económica y alimentante”, remarcó.