Donato de Santis le dio un regalo a Wanda Nara que la conmovió totalmente: "Le ganás a la vida"

Wanda Nara celebró este miércoles un nuevo cumpleaños rodeada de mensajes, regalos y gestos de cariño que marcaron una jornada cargada de emoción, tanto en lo personal como en lo laboral. La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales distintas dedicatorias recibidas a lo largo del día, en la que destacó la de Donato de Santis.

El emotivo mensaje de Donato de Santis El chef decidió sorprenderla con un obsequio íntimo y significativo, lejos de cualquier gesto ostentoso. Le regaló una pastafrola casera acompañada de una nota escrita a mano que conectó directamente con la historia personal de la conductora. "Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela, vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple Wanda, te quiero, Doni", escribió De Santis. Nara no tardó en compartir la imagen en su cuenta de Instagram y agradecerle públicamente con un mensaje breve pero contundente: "Me emocionaste tanto". El regalo activó recuerdos profundos ligados a su infancia y a su abuela, una figura muy presente en su memoria afectiva.

Un mes atrás, durante una emisión del programa, la propia Wanda se había emocionado al hablar de los postres que preparaba su abuela y que jamás logró replicar. Entre ellos mencionó una torta de manzanas y, especialmente, una pastafrola cuya receta nunca fue transmitida. "Todo el tiempo pruebo, pero nunca más encontré el sabor. Probé mejores, pero nunca como la de ella", había dicho entonces, visiblemente conmovida. Ese recuerdo inconcluso y la nostalgia asociada encontraron eco en el gesto de Donato, que tocó una fibra sensible y personal.

El cumpleaños de Wanda Nara El cumpleaños número 39 de Wanda Nara tuvo lugar en un escenario poco habitual: el set de grabación de MasterChef Celebrity. Aunque la jornada comenzó como un día laboral más, la producción y sus compañeros organizaron una sorpresa que transformó el clima del estudio. En medio de las grabaciones, las recetas quedaron en segundo plano y el equipo se reunió para celebrar a la conductora, generando un ambiente distendido y de fuerte compañerismo.

Evangelina Anderson compartió en sus redes un video del detrás de escena en el que se ve a Wanda rodeada de colegas, sentados en el piso, cantando el “Feliz cumpleaños” y tomándose una selfie grupal. “Cumple de la jefa”, escribió Anderson, reflejando el clima cercano y casi familiar que se vivió en el estudio. Luego publicó una foto junto a Nara, Sofi La Reini Gonet y Sofía Martínez, que terminó de sellar la postal femenina del festejo y evidenció la solidez de los vínculos construidos en el programa.