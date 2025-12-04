Wanda Nara saludó al padre de Mauro Icardi en medio del conflicto con el futbolista: "Te amamos"

Wanda Nara mostró que su cercanía con la familia de Mauro Icardi seguía firme pese al desgaste público de su relación. La conductora expresó afecto por Juan Icardi durante el cumpleaños del exsuegro y dejó expuesto un contraste fuerte con la actitud reservada del delantero.

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpg El saludo de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi La presencia de Wanda en la reunión familiar de Rosario puso en primer plano la continuidad de un vínculo que sorteaba crisis sentimentales. La dedicatoria que publicó en Instagram reveló una dinámica afectiva que no desaparecía pese al desgaste entre ella y Mauro. Su mensaje (“Feliz cumple a un ser muy especial. Te amamos”) apareció junto a una foto del asado que compartió con Juan y otros allegados. La ausencia total de palabras de Mauro hacia su papá generó comentarios inmediatos entre seguidores y acentuó aún más el contraste entre el delantero y su expareja.

El clima se volvió más espeso cuando Infama habló con Juan Icardi minutos después del almuerzo familiar. El papá del futbolista respondió con tranquilidad cuando le preguntaron por la situación de su hijo y por la presencia de Wanda. “Sí, ya va a venir. Está lejos ahora, tiene que empezar a jugar”, afirmó mientras se acercaba a la camioneta donde la conductora estaba con sus hijas. La escena reforzó la sensación de normalidad entre ellos pese al ruido mediático que arrastraban.

Wanda Nara y Mauro Icardi La reacción sobre la China Suárez La reacción más comentada llegó cuando la cronista lo encaró con una pregunta directa sobre Eugenia Suárez. “¿Aceptaría a la China Suárez como nuera?”, lanzó sin rodeos. Juan evitó cualquier frase que alimentara polémicas y respondió con un equilibrio calculado: “Escuchame, los mayores son mayores. Lo que él elija está bien”. La respuesta sumó un matiz más al entramado de relaciones que rodeaba al delantero, quien permanecía en silencio incluso en el cumpleaños de su padre.