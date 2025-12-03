Vuelve al ataque: Mauro Icardi volverá a demandar a Wanda Nara por la exposición de sus hijas

El futbolista regresó a Turquía junto a la China Suárez, a pesar del conflicto que mantiene con su ex pareja.

El reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas en Argentina parecía anunciar un descanso después de meses de distancia, pero el clima se quebró apenas el futbolista regresó a Turquía y avanzó con una demanda que busca frenar la exposición pública de las niñas. La visita incluyó salidas en familia y momentos compartidos junto a la China Suárez.

La nueva demanda de Mauro Icardi El planteo judicial que inició Icardi se apoya en varios episodios que, según su entorno, justifican la intervención. De acuerdo con la información difundida en Puro Show, una de las preocupaciones del delantero está vinculada al uso de TikTok y a la participación de las niñas en transmisiones en vivo o videos que se viralizaron en redes sociales. A este punto se suman imágenes en las que aparecen junto a las hijas de Evangelina Anderson, lo que reforzó la inquietud del jugador respecto del nivel de exposición.

Wanda Nara Wanda Nara reveló que tendrá un rol fundamental en las elecciones de este domingo. web Sin embargo, la presentación formal no se centró en ese contenido, sino en lo ocurrido el 9 de noviembre en el Movistar Arena, cuando Wanda llevó a las chicas al show de Martín Cirio. Allí, videos registrados por el público captaron el momento en que los asistentes comenzaron a gritar contra el futbolista mientras las niñas estaban en los primeros asientos, y ese material se incorporó como prueba en el expediente.

La respuesta de Wanda Nara Wanda respondió afirmando que sus hijas presenciaron únicamente su número musical y que luego pasaron al camarín porque el espectáculo no era apropiado para todo público. Desde el entorno legal de Icardi rechazaron esa explicación y aseguraron que ella misma pidió silencio al público por la presencia de las menores, lo que contradice la versión que presentó. Para despejar la controversia, se solicitó al estadio el registro completo de cámaras de seguridad con el fin de determinar dónde estuvieron ubicadas las niñas durante los momentos más tensos del show.