Mauro Icardi fue declarado deudor alimentario en Argentina: la millonaria deuda reclamada por Wanda Nara

Mauro Icardi fue oficialmente registrado como deudor alimentario en el conflicto legal que mantiene con Wanda Nara por la manutención de sus hijas, Francesca e Isabella. La decisión judicial lo incorpora al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y suma otro capítulo a la extensa novela turca entre ambos.

La deuda reclamada inició en 300 mil dólares y, con el paso del tiempo -donde no se encontró un acuerdo-, se duplicó hasta alcanzar los 600 mil dólares , según reveló el periodista Guido Záffora en el programa El diario de Mariana, por el canal AmericaTV.

Por otro lado, aseguran que las abogadas del futbolista argentino, Elba Marcovecchio y Lara Piro, habían apelado la decisión del juez Hagopian, pero la Cámara rechazó ese planteo por considerar insuficientes los fundamentos presentados.

“Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de la conductora de MasterChef Argentina famosos hoy a sus abogados es ‘ir por todo’”, reveló el periodista.

“Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en la Argentina, tipo plan maestro, que Icardi venga con sus hijas, pero en ese periodo puede pedir que Mauro no salga” , agregó.

Isabella Icardi La menor de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi fue asistida por médicos. Web

A pesar de la deuda, aún falta la decisión del juez de definir quién tiene la razón dentro del juicio, si Wanda Nara o Mauro Icardi.

Según supo Noticias Argentinas, el título de “deudor” podría complicar a la conductora en otro de los juicios que mantiene con su expareja, el de la “restitución internacional” que continúa en curso en Italia.

La defensa del jugador del Galatasaray podría utilizarlo a su favor, argumentando que ahora Icardi corre riesgo de no poder salir del país si visita a sus hijas en Argentina.