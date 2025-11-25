Ivana Icardi volvió a apoyar a la China Suárez en plenos estreno de su nueva serie

Ivana Icardi decidió manifestar su apoyo a la China Suárez para destacar el estreno de La hija del fuego. El episodio no fue aislado ni casual, ya que se integró a una secuencia de interacciones en redes que en los últimos meses mostraron una sintonía más estable entre Ivana y la pareja de su hermano.

El impulso mediático del estreno en Disney+ amplificó el gesto y reubicó a la actriz en el centro de la agenda de espectáculos, mientras que el tono distendido de la recomendación reforzó la idea de un vínculo en reconstrucción que ahora emerge sin tensiones visibles. Para los seguidores, el contraste con etapas previas de distancia familiar volvió a convertir cada publicación en material de lectura emocional y mediática.

image El respaldo de Ivana Icardi a su cuñada. “Recomendadísima, la rompés Sangre Japonesa. Yo empecé ayer y ya voy por el capítulo 5... ahora puse a toda la familia a verla”, escribió Ivana en la historia donde mostraba el televisor reproduciendo la serie, y la respuesta de Suárez fue inmediata: “Gracias cuña”, acompañada de un corazón que selló la cordialidad pública entre ambas.

El ida y vuelta se interpretó como una confirmación del acercamiento que comenzó cuando la relación de Mauro y Eugenia se hizo pública y que desde entonces tuvo señales concretas de apoyo. En ese mismo marco, semanas atrás, la actriz había compartido un carrete mostrando un look y una foto con Mauro, y el comentario de Ivana —“Lookazo”— desencadenó una oleada de reacciones que la influencer decidió enfrentar con firmeza. “Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, más fanáticas del odio”, respondió en sus historias. Luego añadió: “Siempre me llevé bien con TODAS mis cuñadas, excepto por una… A día de hoy sigo en contacto y con buena relación con todas y cada una, tanto de Mauro como de Guido”.

Su respuesta a las críticas La respuesta continuó con un pedido directo a quienes la atacan: "Me pueden dejar en paz con su oleada de críticas sin sentido y llenas de resentimiento. Van de abanderadas de los 'buenos comportamientos' y viven criticando. No están bien de la cabeza. Deberían pisar un psicólogo/a para que les recomiende qué hacer contra la inquina desmedida que descargan en redes". También aportó un dato que buscó frenar especulaciones: "La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella. Que ahora esté con mi hermano no cambia nada, porque llevamos años sin tener relación".