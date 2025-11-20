20 de noviembre de 2025 - 15:20

Fuertes críticas desde Chile hacia la China Suárez por su disputa con Benjamín Vicuña: "Se wandarizó"

Un periodista del país vecino lanzó duras declaraciones contra la actriz argentina por la situación actual que ambos mantienen en torno a sus hijos. “La familia de Vicuña nunca la quiso. Es tóxica”, aseguró. También cargó contra Mauro Icardi.

Disputa entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

La disputa mediática entre la China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a encenderse en el último tiempo, y esta vez, un periodista chileno intervino con fuertes críticas hacia la actriz, en medio de los reclamos del actor por la situación con sus hijos. Sus declaraciones generaron revuelo en las redes sociales.

El comentario se produjo durante una charla en “Mitre Live”, donde Mario Solis cuestionó con dureza el rol de Suárez y defendió al actor chileno. Según explicó, sus dichos surgieron tras escuchar las recientes acusaciones públicas de la actriz contra su expareja.

“Benjamín no la está pasando bien con el tema de sus hijos y en algún momento era bueno para la noche y mujeriego, pero nunca ha habido ninguna señal que consume drogas y yo descarto honestamente lo que dijo Eugenia Suárez”, empezó Solis, desmintiendo de manera contundente los dichos de la actriz.

El periodista señaló además que Vicuña nunca mostró conductas violentas y sostuvo que el vínculo actual entre Suárez y Mauro Icardi habría tensado aún más la relación: “Mauro Icardi la está convirtiendo en Wanda Nara a Eugenia (...) la familia de Vicuña nunca la quiso y esta relación iba a estallar”.

La China Suárez "se wandarizó", aseguró

Solis también respaldó el reclamo del actor por la dinámica familiar: “Es bastante coherente el pedido que hace Vicuña con respecto a la educación de sus hijos y esta ida y vuelta de Argentina y Turquía no favorece a sus hijos. Se puso tóxico el tema con Eugenia”.

El periodista continuó en ese mismo tono y apuntó al clima que rodea a la expareja: "No es sano que se ventilen cosas privadas y no es sano que los chicos crezcan con estos problemas. Benjamín quiso llevar a sus hijos a ver a su abuela y no pudo salir del país, y luego se lo vio molesto con Eugenia”.

Finalmente, Solis aseguró que el conflicto solo se podría resolver a través de la Justicia. “La situación actual entre Benjamín y la China debería pasar por lo legal”, aseguró. “Eugenia se wandarizó y está la mano de Mauro Icardi en todo esto”, concluyó.

