Sabrina Rojas volvió a criticar a Benjamín Vicuña y generó un enorme escándalo: "No es tan santo"

La discusión pública en torno a Benjamín Vicuña volvió a encenderse después de que Sabrina Rojas analizara sin rodeos la actitud del actor y su rol en relaciones pasadas. La protagonista del planteo fue la conductora, que expuso una evaluación directa tras ver la respuesta del chileno a los dichos recientes de Eugenia “China” Suárez.

Sabrina Rojas se confesó Sabrina Rojas se confesó Su opinión sobre Benjamín Vicuña El contexto que rodeó este cruce permite leer la reacción de Rojas como parte de una discusión más amplia sobre los límites de la exposición mediática. Al revisar la nota donde el actor se mostró indignado por los dichos de Suárez, la conductora interpeló directamente la imagen pública de Vicuña y repasó hechos que, según su mirada, condicionaron la historia del intérprete con sus parejas.

China Suárez y Benjamín Vicuña En ese análisis incluyó un matiz respecto del vínculo entre paternidad, convivencia y decisiones familiares, un punto que consideró comprensible en medio de la tensión. Esa combinación de crítica frontal y reconocimiento parcial terminó de moldear el encuadre desde el cual se debatió el tema en el ciclo.

La dura declaración de Sabrina Rojas Las intervenciones que marcaron el tono del segmento dejaron definiciones contundentes. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, afirmó Rojas al iniciar su postura.

Benjamín Vicuña y la China Suárez Luego agregó: “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa”. Más adelante sostuvo una excepción dentro de sus observaciones: “Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”. Su conclusión cerró sin matices: “Pero no es tan santo”.