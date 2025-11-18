Sabrina Rojas volvió a criticar a Benjamín Vicuña y generó un enorme escándalo: "No es tan santo"

La discusión pública en torno a Benjamín Vicuña volvió a encenderse después de que Sabrina Rojas analizara sin rodeos la actitud del actor y su rol en relaciones pasadas. La protagonista del planteo fue la conductora, que expuso una evaluación directa tras ver la respuesta del chileno a los dichos recientes de Eugenia “China” Suárez.
El contexto que rodeó este cruce permite leer la reacción de Rojas como parte de una discusión más amplia sobre los límites de la exposición mediática. Al revisar la nota donde el actor se mostró indignado por los dichos de Suárez, la conductora interpeló directamente la imagen pública de Vicuña y repasó hechos que, según su mirada, condicionaron la historia del intérprete con sus parejas.
En ese análisis incluyó un matiz respecto del vínculo entre paternidad, convivencia y decisiones familiares, un punto que consideró comprensible en medio de la tensión. Esa combinación de crítica frontal y reconocimiento parcial terminó de moldear el encuadre desde el cual se debatió el tema en el ciclo.
La dura declaración de Sabrina Rojas
Las intervenciones que marcaron el tono del segmento dejaron definiciones contundentes. “No nos olvidemos que Benjamín siempre habla de manera tan amorosa, para y da la nota, escribe muy bien, pero es un tipo que les ha faltado el respeto a sus mujeres”, afirmó Rojas al iniciar su postura.
Luego agregó: “Les ha metido los cuernos hasta cansarse con compañeras de trabajo. Las ha enloquecido. Que ahora esté todo bien es otra cosa”. Más adelante sostuvo una excepción dentro de sus observaciones: “Sí lo bancamos en no querer que sus hijos se vayan a vivir a otro país. Eso debe ser doloroso, porque querés vivir el día a día con tus hijos si sos un padre presente”. Su conclusión cerró sin matices: “Pero no es tan santo”.
Las declaraciones de Vicuña
Las declaraciones de Vicuña que originaron la discusión se conocieron luego de que Suárez contara en televisión que durante la relación “estaba bajo tierra”, no se sentía deseada y atravesaba un vínculo “muy desgastado”. Consultado por Sálvese quien pueda, el actor se mostró visiblemente afectado: “No entiendo lo que pasa del otro lado, me parece muy triste”.
Destacó los recuerdos positivos y afirmó: “Fueron seis años, dos hijos hermosos y mucho amor. No hay por qué seguir hablando de esto”. Sobre la descripción que hizo su ex, expresó: “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo… Es súper triste como cualquier separación”. Señaló que no busca confrontar: “No voy a ahondar más, me da pudor, sobre todo por mis hijos”. Cerró con una frase definitiva: “Nadie mató a nadie. Simplemente fue una pareja que se separó. Todo esto me parece muy raro, muy patético”.